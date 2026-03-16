Megszüntették az eljárást a nőverő fideszes ellen

Megszüntette az ügyészség az eljárást Győrffy Balázs nőverési ügyében, miután volt fideszes EP-képviselő sikeresen megállapodott a nővel, akinek részegen eltörte az orrát, illetve a két másik bántalmazott férfival is – tudta meg a 24.hu. A lap úgy tudja, Győrffy Balázs csaknem 2 millió forint jóvátételt fizetett a három érintettnek.

2026 elején hat hónapra felfüggesztette a Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség a Győrffy Balázs ellen indított büntetőeljárást, aki 2024-ben három embert bántalmazott ittas állapotban. Az ügyet közvetítői eljárásra utalták, tehát a volt fideszes EP-képviselő megegyezhetett áldozataival, hogy jóvátételt fizessen nekik az okozott károkért és sérelmekért.

Győrffy Balázs 2024 augusztusában a Lánchíd környékén egy szórakozóhelyen beszólt egy lánynak, a vele lévő társasággal ezt követően verekedésbe keveredett. Az eset után a Fideszből is kizárták az EP-képviselőt, valamint lemondott EP-képviselői mandátumáról és a Nemzeti Agrárkamara elnöki tisztéről.

A politikus 2025 februárban írásban beismerte bűnösségét, az ügyészség szerint eltörte egy nő orrcsontját, két másik embert pedig bántalmazott. Előtte decemberben hallgatták ki, ekkor nem tett vallomást. Az ügyészség súlyos testi sértés és más bűncselekmények miatt indított ellene nyomozást.