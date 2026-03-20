Anyaország :: 2026. március 20. 08:00 ::

Kocsis Máté az MNB-botrányról: "nem szeretnénk a hátunkon púpként cipelni egy Matolcsy Ádám nevű embernek az ügyeit"

Zavarba ejtő indulattal beszélt Tapolcán Kocsis Máté a Magyar Nemzeti Bankot érintő súlyos botrányról, írja a 24. A Fidesz-frakció vezetője Navracsics Tibor fejlesztési miniszter vendégeként jelentette ki, hogy egyetlen ügy kapcsán van hiányérzete, mégpedig a jegybank ügyében.

– Indulatosak vagyunk a dologgal kapcsolatban – fogalmazott Kocsis, aki érezhető dühvel a hangjában folytatta:

Magyarázkodnom kell egy olyan ember miatt, akit Matolcsy Ádámnak hívnak, és akit a büdös életben nem láttam. Nem tagja a Fidesznek, nem tagja a KDNP-nek, nem jár a köreinkben. Én nem tudom, kicsoda.

A fideszes politikus üzent is Matolcsy Ádámnak:

ha igaz, amit az újságírók mondanak, akkor ennek az embernek börtönben van a helye. Ha nem igaz, amit az újságírók állítanak, akkor álljon ki és védje meg magát!

Szerinte a felfoghatatlan luxusköltések az MNB székházának felújításánál magyarázatra és büntetőjogi eljárásra szorulnak:

– Nem szabad senkinek megúsznia azt a vizsgálatot, amit megkövetel egy ilyen horderejű ügy – hangsúlyozta Kocsis Máté, aki azt is mondta, hogy

nem szeretnénk mi, akiknek semmi közünk az egészhez, hátunkon cipelni púpként egy Matolcsy Ádám nevű embernek az ügyeit és az ahhoz kapcsolódó esetleges büntetőügyeket. El kell mindenkinek mindennel számolnia.

Úgy véli, a jegybank ügyét csak úgy lehet lezárni, hogy egy büntetőeljárásban mindenki tisztázza a szerrepét. „Ha pedig nem volt ügy, akkor álljanak ki, és védjék meg magukat!” – zárta mondandóját Kocsis Máté.

Navracsics Tibor - aki saját Facebook-oldalán tette közzé a megvágott felvételt a farkcióvezető beszédéről – azt írta a videó elé, hogy több nagyon fontos belpolitikai kérdés is jogosan foglalkoztatja a választókat. „Az egyik kiemelkedő ezek közül a Magyar Nemzeti Bank korábbi ügye. Kocsis Máté frakcióvezető úr a tapolcai választási fórumon ezzel kapcsolatban is ellentmondást nem tűrően fogalmazott!”

2025 márciusán publikálta az MNB-ről, a PADME-ról és a Kecskeméti Egyetem alapítványáról szóló jelentéseit az Állami Számvevőszék. Az ÁSZ dokumentumai több százmilliárdos vagyonvesztést mutattak be. Az ügynek egy év után sincs gyanúsítottja.