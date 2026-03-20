2026. március 20. 13:22

Rendőrökre csákánnyal támadó cigány ellen emeltek vádat

Vádat emeltek egy, a rendőrökre csákánnyal támadó férfi és fenyegetőző apja ellen - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint a Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérletével és hivatalos személy elleni erőszak bűntettével vádolja a büntetett előéletű elkövetőket.

A vádirat alapján 2024 júliusában a rendőrök - a korábban kiszabott szabadságvesztés büntetésének végrehajtása céljából - elő akartak vezetni egy férfit nyírségi otthonából. A harmincas évei elején járó férfi azonban nem volt együttműködő, és kikötözött harci kutyáját is elengedte, hogy a rendőrök ne tudjanak bemenni az ingatlanba.

A férfi egy 110 centiméter nyélhosszúságú csákánnyal hadonászva indult meg a rendőrök felé, és kijelentette, hogy megöli őket, ha bemennek a kapun.

Miután a rendőrök bementek az udvarba, a férfi a csákánnyal csapó mozdulatot tett, majd bement a házba, magára zárta az ajtót, és az ablakon keresztül újra megöléssel fenyegette a hivatalos személyeket.

Miután a rendőrök behatoltak a házba, a férfi az ajtó mögött állt feje felett a csákányt tartva, amellyel egy nagy erejű ütést indított egyikük felé, akinek hátra kellett lépnie, hogy az ütés ne találja el. Az elkövető ellenállását gázspray alkalmazásával törték le, egy rendőr elővette a szolgálati lőfegyverét.

Időközben megérkezett az elkövető apja, aki először a szomszédot fenyegette megveréssel, amiért együttműködött a rendőrökkel, majd név szerint megszólítva az egyik rendőrt, közölte, bosszút áll rajta, akár meg is öli az intézkedés miatt.

A két férfi még bilincselés közben is aktívan ellenállt, a fiatalabb menekülni próbált, az idősebb pedig még az előállítása közben is fenyegette a rendőrt.

A regionális nyomozó ügyészség a vádiratban azt indítványozta, hogy a bíróság a fiatalabb - jelenleg jogerős szabadságvesztés büntetését töltő - férfit, mint visszaesőt ítélje fegyházbüntetésre és az ítéletében rögzítse, hogy nem bocsátható feltételes szabadságra - áll a közleményben.