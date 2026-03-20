NVB: csak akkor érvényes a szavazólap, ha egy szavazatot tartalmaz

Csak akkor érvényes a szavazólap, ha egy szavazatot tartalmaz - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében.

A testület a pénteken hozott két határozatához, valamint "az ország számos pontjáról érkezett, hasonló tartalmú kifogásokhoz kapcsolódva, a közösségi médiában, illetve a videómegosztó platformokon terjedő, az országos pártlistás szavazólap érvényességével kapcsolatos félrevezető tartalmakra tekintettel" felhívta a választópolgárok, jelöltek és jelölőszervezetek figyelmét arra, hogy csak akkor érvényes a szavazólap, ha az egyetlen szavazatot tartalmaz.

"Az országos pártlistás szavazólap csak akkor érvényes, ha az egy listára leadott szavazatot tartalmaz" - emelték ki. Mint írták, az egyéni választókerületi jelöltek választásán pedig csak egy jelöltre lehet érvényesen szavazni.