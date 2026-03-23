Anyaország :: 2026. március 23. 15:26 ::

Novákot is kitették a honvédségből egy törvénymódosítással

Miért tiltotta meg idén a kormány a felgyógyult, tapasztalt katonák visszatérését a tartalékos állományba? – ezzel a címmel nyújtott be most írásbeli kérdést Szalay-Bobrovniczky Kristófhoz Novák Előd, miután a Ruszin-Szendi Romulusz vezérkari főnöksége idején a kísérleti Covid-vakcinák visszautasítása miatt kirúgott, illetve leszerelt honvédeket azóta is üldözi a kormányzat.

A fénykép illusztráció, Novák Előd korábbi határvédemi szolgálatán készült, mellesleg azóta őt is kitették a honvédségből képviselői mandátumára hivatkozva egy törvénymódosítás miatt. A „Lex Novák Előd” persze csak őt érinti, senki más nem szolgált korábban az országgyűlési képviselők közül tartalékos honvédként.