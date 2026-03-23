2026. március 23. 17:33

Tisztázást vár Szijjártó állítólagos szivárogtatásaival kapcsolatban az Európai Bizottság

Rendkívül aggasztónak nevezte a beszámolókat, és a helyzet tisztázását kérte a Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter által Oroszországnak kiszivárogtatott információkkal kapcsolatosan Anitta Hipper, az Európai Bizottság szóvivője hétfőn újságírói kérdésre válaszolva.

Az arról szóló beszámolók, hogy a magyar külügyminiszter állítólag egyeztethetett a zárt ajtós, miniszteri szintű Tanács-üléseken elhangzottakról az orosz külügyminiszterrel, rendkívül aggasztók, és elvárjuk a magyar kormánytól, hogy tisztázza a helyzetet – közölte a szóvivő.

Hipper hozzátette: a tagállamok és az uniós intézmények közötti bizalom alapvető fontosságú az Európai Unió működésében.

Más uniós országok is tudhattak Szijjártó szivárogtatásairól

Az elmúlt napokban a Washington Post arról írt, hogy Szijjártó Péter magyar külügyminiszter rendszeresen tájékoztatta Szergej Lavrovot, az orosz külügyminisztérium vezetőjét a brüsszeli történésekről, akinek az ülések szüneteiben telefonon számolt be a fejleményekről.

A Politico arról írt, hogy az unióban aggódnak az érzékeny információk Kremlnek történő kiszivárogtatása miatt, ezért már nem is osztanak meg minden bizalmas információt Magyarországgal.

Ezt nemrég Donald Tusk lengyel miniszterelnök is megerősítette, Panyi Szabolcs újságíró pedig úgy fogalmazott: hét európai uniós ország tisztviselőjével beszélt, akik megerősítették, hogy tudnak róla, hogy Szijjártó folyamatosan bizalmas információkat ad át Lavrovnak és más orosz tisztviselőknek. Az újságíró, aki a Mandiner hétfő reggeli cikkének állításai alapján közreműködött külföldi titkosszolgálatokkal, hogy azok lehallgathassák Szijjártó Pétert, nemrég nyilvánosságra hozott egy Szijjártó és Lavrov közti beszélgetést, és közölte: befejezi és hamarosan megjelenteti a Szijjártó orosz kapcsolatait vizsgáló cikkét.

Orbán Viktor szintén hétfőn reggel közölte, hogy utasította az igazságügyi minisztert, hogy a Szijjártó Péter lehallgatásával kapcsolatos információkat haladéktalanul vizsgálja ki.

(Telex - 24)