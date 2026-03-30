Orbán: Szabó Bence nem hős, hanem balek

Orbán Viktor szerint nem hős, hanem balek az a nyomozó, aki nyilvánosságra hozta az Alkotmányvédelmi Hivatal Tisza Pártot érintő akcióinak részleteit.

A miniszterelnök Hont András műsorában Öt Youtube-csatornáján vendégszerepelt, hogy elmondja saját verzióját a titkosszolgálat fellépéséről és a tiszás informatikusok kihallgatásáról.

Orbán szerint a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodájánál felmondó nyomozó azért balek, mert azt hitte, hogy titkosszolgálati akció zajlik egy politikai párt ellen, és nem látta, hogy „egy kémelhárítási ügyben van benne”.

Hont erre azt kérdezte: akkor Szabó Bence helyesen érzékelte, és valóban titkosszolgálati akcióról volt szó?

A miniszterelnök erre azt kezdte magyarázni, hogy a titkosszolgálatok kitalált ügyekkel vehetik rá a nyomozószerveket, hogy nyomozást indítsanak, mert a titkosszolgálatok Magyarországon csak információt gyűjthetnek, nyomozati cselekményt viszont nem végezhetnek.

Így anélkül, hogy beavatnák a rendőrséget, vagy más nyomozó szerveket, felkérhetik, utasíthatják, azok elvégeznek bizonyos nyomozásokat, magyarázta Orbán hozzátéve, hogy a nyomozás résztvevői nem tudják, hogy mit csinálnak, mert ők nem láthatják a nagy képet, a kémelhárítási, vagy épp kémtelepítési akciót.

– Gondolhatnak persze, amit akarnak, mint ez az ember, hogy politikai ügyről van szó, ezért gondolta, hogy hős, aki ezt le fogja leplezni, hát nem, kiderült, hogy egy kémelhárítási ügy részfeladatait végezte el, vagyis balek – mondta a miniszterelnök.

Orbán állítása szerint Ukrajna kémeket, informátorokat telepített a politikába és politikát érintő területekre Magyarországon és más országokban is, de ezen sem ő, sem a szolgálatok nem lepődnek meg: „mi ezt nyomon követjük”.

A miniszterelnök állította, a Tiszát érintő akció is ilyen kémelhárítási ügy volt, és nem a pártot, hanem azokat a személyeket figyelték, akiket a szolgálat beazonosított.

Orbán nem cáfolta, hogy az AH terelte rá pedofilképek bejelentésével a nyomozószerveket a Tisza informatikusaira. Hont kérdésére a miniszterelnök azt mondta:

kifejezetten helyes, hogy a titkosszolgálat olyan feladatot adott a rendőrségnek, amelynek az értelmét csak ők látják át. Ez teljesen rendben van.

A titkosszolgálati kérdéseket átlátni az élet egyik legszebb feladata, mondta Orbán, aki most állami feladatként beszélt a kémkedésről.

– Kémkedni mindenki kémkedik, ez az államközi érintkezés része, lehet, hogy senki sem szereti, nem dicsekszik vele, de így működnek az államok – mondta Orbán.

Az ukránok nyilvántartanak minden olyan embert, aki a számukra fontos lehet például egy népszavazáskor, állította Orbán, majd arra a kérdésre, hogy Kijevből meg lehet-e szervezni egy választás mozgósítását, azt mondta, hogy ha ilyen lehetőség adódna a magyar szolgálatok előtt, akkor reméli, hogy megragadnák.

