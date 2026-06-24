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Friss hírek
18:14
Bűnvadászok-előzetes: férgek
kiirtva!
18:10
Orbán sajtó-helyreigazítási pert vesztett a Spar vezetőjének interjúja kapcsán
18:01
Őrizetbe vették Fonyód volt fideszes polgármesterét
17:50
Havasi Bertalannak még szoknia kell, hogy az ügyészség már egy másik politikai erő szolgálatában áll
17:41
A Telex és a 444 törzsolvasói szerencsére a jövőben sem dőlnek be a szélsőjobbos
összeesküvés-elméleteknek
17:26
Hárommilliós "kártérítéssel" és három évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetik az Erzsébet hídi
zászlóleszedőt
17:13
Az iráni főtárgyaló szerint a keretmegállapodás az amerikai vereség beismerése
16:55
Vízkorlátozás lépett életbe Zalaegerszegen
16:34
Oktatási jogok biztosa: csökkenő gyermeklétszám mellett is egyre több az SNI-s diák
16:16
Megdőlt az eddig mért legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei-tavon
15:57
Nagyot zuhant a Rheinmetall részvénye, miután a cég elesett egy fregattmegrendeléstől
15:35
Franciaországban azonosították az első ebolás esetet
15:08
NKA-ügy: őrizetbe vették a milliárdos támogatásokról döntő bizottság tagjait
14:54
Schiffer András a tiszás cikluskorlátozásról: abszurd és Alaptörvény-ellenes, destabilizálja a magyar állam
működését
14:45
Magyar válasz érkezett a Mi Hazánk Ifjaitól Karácsonyék
provokációjára
14:28
Erre (is) mentek a közpénz-milliárdok: csak a Mandinernél több mint száz ember okádta az Orbán- és Izrael-imádó
firkálmányokat
14:07
Már jövő héten tárgyalhatja a parlament az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatot
13:40
A legendás családszeretet: az anyósát savval akarta leöntetni, az élettársának pedig kezét-lábát akarta eltöretni egy felvidéki
cigány
13:25
Nem lesz buzihónap az izraeli belbiztonsági szolgálatnál
13:12
Holttestet találtak a tatai Öreg-tóban
13:05
BM: azonnali hatállyal felmondta a Lounge Csoporttal kötött szerződéseit a nemzeti rendezvényszervező
12:44
Zászlók és módszerek: a deviáns aktivizmus analízise a statisztikai valóság
fényében
12:00
Ilyen az eltérő kultúra: azt is megölte, aki befogadta a házába, és azt is, aki nem
11:34
Az abszolút bohóckodás korában nem jut figyelem a kisvállalkozásokra
11:16
Életfogytiglant kapott Pénzes Henrietta gyilkosa - de 25 év múlva akár ki is szabadulhat
Összes friss hír
24 óra legolvasottabbjai
Narancssárga
lett a Szinva patak
Miskolcon
Tragikus
hirtelenséggel elhunyt Németh Zsanett Eb-ezüstérmes
birkózó
"Kifelejtette"
angol állampolgárságát hivatalos életrajzából az egészségügyi miniszter
Putyin
ismertette, milyen feltételekkel tárgyalna a "kijevi neonáci rezsimmel"
Első
alkalommal hajtottak végre eutanáziát halálos beteg gyermeken Hollandiában
Ukrán
média: csapást mértek a Krímre vezető vasúti hidra
Rubio:
az Egyesült Államok nem fog átkelési díjat elfogadni a Hormuzi-szorosban
Extra
::
2026. június 24. 17:41
::
Hozzászólások
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Friss hírek az elmúlt 24 órából
18:14
Bűnvadászok-előzetes: férgek
kiirtva!
18:10
Orbán sajtó-helyreigazítási pert vesztett a Spar vezetőjének interjúja kapcsán
18:01
Őrizetbe vették Fonyód volt fideszes polgármesterét
17:50
Havasi Bertalannak még szoknia kell, hogy az ügyészség már egy másik politikai erő szolgálatában áll
17:41
A Telex és a 444 törzsolvasói szerencsére a jövőben sem dőlnek be a szélsőjobbos
összeesküvés-elméleteknek
17:26
Hárommilliós "kártérítéssel" és három évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetik az Erzsébet hídi
zászlóleszedőt
17:13
Az iráni főtárgyaló szerint a keretmegállapodás az amerikai vereség beismerése
16:55
Vízkorlátozás lépett életbe Zalaegerszegen
16:34
Oktatási jogok biztosa: csökkenő gyermeklétszám mellett is egyre több az SNI-s diák
16:16
Megdőlt az eddig mért legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei-tavon
15:57
Nagyot zuhant a Rheinmetall részvénye, miután a cég elesett egy fregattmegrendeléstől
15:35
Franciaországban azonosították az első ebolás esetet
15:08
NKA-ügy: őrizetbe vették a milliárdos támogatásokról döntő bizottság tagjait
14:54
Schiffer András a tiszás cikluskorlátozásról: abszurd és Alaptörvény-ellenes, destabilizálja a magyar állam
működését
14:45
Magyar válasz érkezett a Mi Hazánk Ifjaitól Karácsonyék
provokációjára
14:28
Erre (is) mentek a közpénz-milliárdok: csak a Mandinernél több mint száz ember okádta az Orbán- és Izrael-imádó
firkálmányokat
14:07
Már jövő héten tárgyalhatja a parlament az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatot
13:40
A legendás családszeretet: az anyósát savval akarta leöntetni, az élettársának pedig kezét-lábát akarta eltöretni egy felvidéki
cigány
13:25
Nem lesz buzihónap az izraeli belbiztonsági szolgálatnál
13:12
Holttestet találtak a tatai Öreg-tóban
13:05
BM: azonnali hatállyal felmondta a Lounge Csoporttal kötött szerződéseit a nemzeti rendezvényszervező
12:44
Zászlók és módszerek: a deviáns aktivizmus analízise a statisztikai valóság
fényében
12:00
Ilyen az eltérő kultúra: azt is megölte, aki befogadta a házába, és azt is, aki nem
11:34
Az abszolút bohóckodás korában nem jut figyelem a kisvállalkozásokra
11:16
Életfogytiglant kapott Pénzes Henrietta gyilkosa - de 25 év múlva akár ki is szabadulhat
11:02
Apaszabadság: máshol egy hónap, nálunk öt
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10:56
Magzatkárosító oldószert találtak a komáromi ipari park víztározójában
09:55
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09:40
Szökés miatt körözik a zalai
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09:25
Áramellátás nélkül maradt Szevasztopol az ukrán dróntámadások miatt
09:03
Benyújtotta a kormány a Mol extraprofitadójának kiszélesítésére vonatkozó jogszabály-módosítást
08:36
Közös nyilatkozatot adtak ki a V4 miniszterelnökei
07:59
Benyújtották az ügynökakták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az Országgyűlésnek
07:35
Gyengült a forint reggel
07:20
Első alkalommal hajtottak végre eutanáziát halálos beteg gyermeken Hollandiában
06:53
Határozatot fogadott el az amerikai szenátus az iráni háború miatt a Közel-Keletre vezényelt katonaság kivonásáról
23:04
Rubio: az Egyesült Államok nem fog átkelési díjat elfogadni a Hormuzi-szorosban
22:20
12 évben korlátozott képviselői mandátum - prolietetésre kiváló, a gyakorlatban viszont megágyaz a korrupciónak
22:07
Narancssárga lett a Szinva patak
Miskolcon
21:41
Tragikus hirtelenséggel elhunyt Németh Zsanett Eb-ezüstérmes
birkózó
21:37
Szinte az egész ország területén nagyon erős UV-B sugárzás várható holnap
21:25
"A visegrádi négyek együttműködése visszatért"
21:19
Kibertámadás ért több állami bankot Iránban
20:43
"Kifelejtette" angol állampolgárságát hivatalos életrajzából az egészségügyi miniszter
20:20
Putyin ismertette, milyen feltételekkel tárgyalna a "kijevi neonáci rezsimmel"
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19:17
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