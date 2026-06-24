Anyaország :: 2026. június 24. 17:50 ::

Havasi Bertalannak még szoknia kell, hogy az ügyészség már egy másik politikai erő szolgálatában áll

Magyar Péter ennyivel nem úszhatja meg; az ügyészségnek rendesen el kell végeznie a munkáját - ezzel a címmel adott ki közleményt Havasi Bertalan. A Fidesz kommunikációs igazgatója így reagált arra, hogy az ügyészség elutasította a kormányfő ellen hivatali visszaélés miatt tett feljelentését.



Fotó: Árpási Bence / Népszava

Havasi Bertalan május 16-án keveredett éles szócsatába Magyar Péterrel a budai várban. A korábbi kormányzati épületek bejárásakor a Fidesz jelenlegi kommunikációs igazgatója szerint a kormányfő utasítást adott arra, hogy őt dobják ki, pedig akkor még helyettes államtitkár volt, néhány órával később mentették fel.

Van itt valaki a minisztériumból, aki itteni biztonsági ember? Mert szerintem Havasi elvtárs nem ebben a minisztériumban dolgozik. Mivel ez már a Szociális és Gyermekügyi [sic!] Minisztérium. Úgyhogy jó lenne, ha megkérnék, hogy fáradjon ki innen, jó? Köszönjük szépen.

Havasi Bertalan furcsállotta, hogy ezt a szöveget az ügyészség úgy értelmezte, hogy Magyar Péter nem adott „utasítást”, miközben azt nem vitatta, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületében jogszerűen tartózkodott. Hozzátette: akkor még igazolványa az összes létező minisztériumba állandó belépésre jogosította fel. Szerinte a minisztérium biztonsági embereinek, a Készenléti Rendőrség rendőreinek a kormányfő igenis törvénytelen utasítást adott, ezzel elkövette a hivatali visszaélés bűntettét. Havasi a közleményében nem nevezte meg, de az Index írt arról: bűncselekmény hiányában utasította el a Fővárosi Nyomozó Ügyészség a feljelentését.

Ha igaz az a sajtóhír, amely forrásmegjelölés nélkül jelent meg az egyik hazai hírportálon, akkor viszi tovább az ügyet, amit korábban úgy minősített, hogy a rendszerváltás óta példátlan bűncselekmény történt.

Havasi május 16-án a közönség előtt megnyitott épület teraszán azzal fogadta a miniszterelnököt a kamerák kereszttüzében, hogy Magyar Péter a gatyájánál fogva ki is lógathatná, az nagyobb látványosság lenne, mint az általa éppen tartott tárlatvezetés. Orbán egykori sajtófőnöke még aznap egy „Magyar Péter idegei felmondták a szolgálatot” kezdetű közleménnyel is reagált vitájukra. Magyar Péter a feljelentésre úgy reagált, hogy a Tisza-kormány „reménytelen helyzetben lévő maffiatagok kétségbeesett próbálkozásával nem foglalkozik”.

(24)