A Bűnvadászok duguláselhárító maffiát lebuktató dokumentumfilmjei után a csalók új szakmát választottak: ezúttal engedély nélkül kezdtek mérgekkel dolgozni. A rágcsáló- és rovarirtásra áttért fedőcég ugyanúgy működik, mint a korábbi dugulásos csalás: irreális hirdetési licitek, túlárazás és szakmaiatlan munka.
A lebukáshoz a Katasztrófavédelem mobillaborja is kivonult, és több stábtag is rosszul lett, így ezúttal a mentők a Bűnvadászok segítségére érkeztek meg.
Vasárnap visszatér a Kerék/bilincs alakulat!