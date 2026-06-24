Cigánybűnözés, Videók :: 2026. június 24. 18:14 ::

Bűnvadászok-előzetes: férgek kiirtva!

A Bűnvadászok duguláselhárító maffiát lebuktató dokumentumfilmjei után a csalók új szakmát választottak: ezúttal engedély nélkül kezdtek mérgekkel dolgozni. A rágcsáló- és rovarirtásra áttért fedőcég ugyanúgy működik, mint a korábbi dugulásos csalás: irreális hirdetési licitek, túlárazás és szakmaiatlan munka.

A lebukáshoz a Katasztrófavédelem mobillaborja is kivonult, és több stábtag is rosszul lett, így ezúttal a mentők a Bűnvadászok segítségére érkeztek meg.

Vasárnap visszatér a Kerék/bilincs alakulat!