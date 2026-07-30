Anyaország :: 2026. július 30. 15:53 ::

Két büntetés-végrehajtási dolgozó mentette meg a lángoktól a börzsönyi Kemencét

Két büntetés-végrehajtási dolgozó figyelt fel a Kemencén csütörtök hajnalban keletkezett tűzre, amelyet eloltottak, megmentve ezzel a népszerű kirándulóhelyként is ismert falut - közölte a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP) az MTI-vel.

Makula György ezredes, a BVOP kommunikációs főosztályának vezetője elmondta: a Márianosztrai Fegyház és Börtön mellett, a fogvatartottak foglalkoztatására alapított Nostra büntetés-végrehajtási Kft. két dolgozója hajnalban külön útvonalon indult munkába, amikor feltűnt nekik a Kemence határában gomolygó nagy füst.

Kiderítették, hogy a település szélén, egy lakóház közelében nagyjából 30 négyzetméternyi területen ég a száraz fű és több bokor. Felébresztették a lakókat, értesítették a tűzoltókat, majd a lakóház udvarának kerti csapjából megkezdték az oltást. Mire a Vámosmikolai Önkormányzati Tűzoltóság egysége a helyszínre ért, a tüzet eloltották - tette hozzá.