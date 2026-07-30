Anyaország :: 2026. július 30. 16:23 ::

Söder "csupa jót hall" Magyarék ténykedéséről

Az elmúlt néhány év "jégkorszaka" után vissza kell állítani a Magyarország és Bajorország közötti stratégiai kapcsolatokat, ennek érdekében mindkét fél lépéseket tesz - mondta Markus Söder, a Bajor Szabadállam miniszterelnöke a magyar kormányfővel, Magyar Péterrel lezajlott budapesti tárgyalásait követő közös sajtótájékoztatón.

"Közös kormánybizottságot hozunk létre a stratégiai párbeszéd érdekében. Ebben kiemelt terület a kutatásfejlesztés, a tudományos és kulturális kapcsolatok megerősítése a budapesti Andrássy Egyetem megújuló támogatásával, illetve a védelmi ipar, a gyógyszerkutatás, valamint az űripar és a repüléstechnika terén felépülő együttműködés" - emelte ki Markus Söder.

Mint fogalmazott, Bajorország és Magyarország között különleges, évszázadok óta nagyon szoros kapcsolat áll fenn, az elmúlt néhány évben kialakult "jégkorszak" ezért különösen fájó. "Most azonban megünnepeljük, hogy Magyarország visszatért Európába" - hangoztatta.

Megemlítette, hogy a Magyarországon megvalósult német befektetések 30 százaléka Bajorországból érkezett, ami nagyon komoly arány, és alátámasztja a kapcsolatok fontosságát. Markus Söder kitért arra, hogy Magyarország Kelet- és Délkelet-Európa felé is kapcsolatot jelent Bajorországnak.

"A magyar-bajor kapcsolatok erősödése egész Európa számára fontos, miközben globálisan nagyon erős a konkurencia a gazdaság, az ipar területén. Ma nem elsősorban az olcsó termeléssel, inkább a technológiai fejlesztéssel lehet előnyre szert tenni a világgazdaságban" - hangsúlyozta.

Markus Söder szólt arról, hogy Európa a kreativitás, a szabadság és a lehetőség hazája, és ennek így is kell maradnia, mert az a versenyképességet erősíti. Hozzátette: fontos, hogy Európa régiókban, tartományokban gondolkozzon, ne pedig központokban, és ezzel lehet elérni azt is, hogy Európa továbbra is a világ autógyártásának központja maradjon.

"A közöttünk meglévő autóipari együttműködés miatt bajor és magyar szempontból is fontos a belső égésű motorok kivezetése, akárcsak a klímaváltozással összefüggő lépések megtétele, amelyek meghatározzák az elkövetkező éveket" - jelentette ki.

A bajor miniszterelnök elmondta, a Magyar Péterrel lezajlott megbeszélésen kiemelték, mi fog most változni Magyarországon, és hogy ezt a demokratikus legitimáció is segíti.

"A magyarországi változások nemcsak nekünk, hanem egész Európa számára fontosak. Figyelemmel kísérjük, miként tér vissza Magyarország a jogállamiság irányába, és miként alakítja jövőjét, például az uniós támogatások segítségével" - tette hozzá a bajor miniszterelnök.

Úgy véli, Magyarországgal kapcsolatban indokolt az optimizmus, azt mondta, "csupa jót" hall, ugyanakkor nagyon sok nehéz feladatról kell beszélni, de ezeket nem félelemmel kell megközelíteni. "Magyarországgal együtt nagyon sok mindent érhetünk el Európában" - emelte ki.

Markus Söder elismeréssel szólt a Tisza Párt önkénteshálózatáról, amelyhez hasonló kiépítése számukra is hasznos lenne.

Az MTI kérdésére Markus Söder fontosnak nevezte, hogy Magyarországon komoly jelenléttel bírnak olyan bajor vállalatok, mint a Siemens vagy a BMW. "Az európai gazdaság alapja az autóipar, és fontos, hogy tovább bővítsük a technológiai területeket. Tegnap ülésezett a bajor kormány a klímaváltozás témájában, és annak kezelése szintén olyan terület, amelyet menedzselni kell Európában, és mi, Bajorországban alapvető változásokat szeretnénk bevezetni a megújuló energia, a nap- és a szélenergia, valamint a magfúzió területén" - jelentette ki.

Újságírói felvetésre Markus Söder azt mondta, Kína nagy kihívást jelent az európai autópiacnak, amit protekcionizmussal nem fognak tudni leküzdeni.

"Fontos, hogy a kínai piac nyitott maradjon Európa számára, de szeretnénk jobb játékteret kialakítani magunknak. Az a fontos, miként szabályozunk, ez a BMW-re, az Audira és a többi szereplőre is igaz, hiszen a büntetővámok többletterhet jelentenek a vállalatok számára, az innováció előbbre viszi az esélyeinket. Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter kinevezését a kínai BYD-hoz nem igazán tudom megítélni, de valószínűleg több pénzt fog keresni, mintha más területre váltott volna" - tette hozzá.

Egy másik kérdésre, ami arra vonatkozott, hogy mennyiben konkurenciája a bajor és a magyar autógyártás, Markus Söder úgy fogalmazott, a vonatkozó európai szabályozások nem feltétlenül a megfelelő irányt viszik. "Németországban a szakszervezetekkel tárgyalunk a 40 órás munkahét visszaállításáról, miközben Németországnak a maga versenyképességét kell előtérbe helyeznie, és felismernie, mi történik körülötte a világban" - közölte a bajor miniszterelnök.