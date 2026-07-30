Háború :: 2026. július 30. 15:15 ::

Tusk: nagy valószínűséggel egy orosz H-101 rakéta csapódott be lengyel területen

Nagy valószínűséggel egy orosz H-101 rakéta sértette meg csütörtökön a lengyel légteret, és csapódott be az ország keleti területén - közölte Donald Tusk lengyel kormányfő az incidens vizsgálatának első eredményeit ismertetve Lublinban, a kormány koordinációs csapatának sürgősséggel összehívott ülését követően.

"Készen álltunk arra, hogy lelőjük a rakétát, ha az tovább repült volna" - mondta Tusk, kiemelve, hogy az incidens nem jelentett közvetlen veszélyt, mert a rakéta lakatlan területen csapódott be.

A kormányfő elmondta azt is, hogy a lengyel határig ukrán vadászgépek próbálták elfogni a Lengyelország felé tartó orosz rakétákat.

A NATO aktiválta légi és szárazföldi védelmi rendszereit



A NATO és Lengyelország aktiválta légi és szárazföldi védelmi rendszereit, miután egy orosz rakéta behatolt a lengyel légtérbe - közölte csütörtökön a NATO Szövetséges Erők Európai Főparancsnoksága (SHAPE).

A SHAPE szóvivője szerint Alexus G. Grynkewich, a katonai szervezet főparancsnoka telefonon egyeztetett Wieslaw Kukula lengyel vezérkari főnökkel az incidens után szükséges intézkedésekről.

A főparancsnok hangsúlyozta, hogy a NATO továbbra is minden szükséges intézkedést megtesz a szövetség területének védelmében. A közlemény szerint az incidens körülményeit továbbra is vizsgálják.

Az orosz hadsereg az elmúlt napokban több alkalommal sértette meg NATO-tagállamok légterét, elsősorban Romániáét. Egy román F16-os vadászrepülő július 24-én Buzau megyében, Padina és Pogoanele települések között lőtt le egy Shahed típusú drónt, ez volt az első eset, hogy a román légierő elpusztított egy orosz pilóta nélküli robbanóeszközt. Másnap ismét drón sértette meg az ország légterét, amelyet szintén lelőttek. Roncsait a 203E jelzésű megyei út mentén, a Buzau megyei Padina község és az Ialomita megyei Tovarasia falu között találták meg.

Július 26-án Oroszország ismét megsértette Románia légterét, a drónt a Fekete-tenger fölött, Sulina térségében semmisített meg a légierő. Másnap is berepült egy drón a Duna-delta feletti légtérbe, de néhány perc múlva Ukrajna felé távozott.

(MTI nyomán)