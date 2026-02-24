Programajánló :: 2026. február 24. 15:28 ::

Százan a túlerővel szemben - a Hadak Útja túrasorozat második állomása Esztergom

Mérföldkőhöz érkezett a HVIM – Magyar Ellenállás által szervezett 100 Katona Emléktúra, melyre idén március 21-én kerül sor.

Már fél évtizede tartják életben rendületlenül a vármegyés önkéntesek annak a körülbelül száz katonának az emlékét, akik hősi halált haltak, miközben megpróbálták feltartóztatni Budapest ostroma után a túlerőben lévő előrenyomuló szovjet csapatokat.

Azok emlékét, akik bátran felálltak és harcoltak. Még ha fizikai síkon nem is ők győztek, de erkölcsi győzelmet ők arattak, akik még ennek tudatában is hazájuk védelmét választották a feladással szemben. A mennyiség az ellenség, a minőség pedig ezen maroknyi honvéd oldalán.