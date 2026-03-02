2026. március 2., hétfő, Lujza, Lél napja van.
Antimagyarizmus
Cigánybűnözés
Háború
Humor
LMBTQP+
Migránsbűnözés
Videók
Zsidóbűnözés
Friss hírek
22:11
Pakisztán és Afganisztán is kisebb sikerekről számolt be a két ország közötti harcok ötödik napján
21:48
Dróncsapásban kigyulladt egy olajtanker a Hormuzi-szorosban
20:57
Rutte "megszorítások nélkül üdvözli" a legújabb háborút
20:40
Brit miniszterelnök: az amerikai elnök nemtetszése ellenére is a tárgyalásos rendezés hívei vagyunk
20:32
Erdogan: a nemzetközi jog egyértelmű megsértése az Irán elleni támadás
20:21
Katar lelőtt két iráni harci repülőgépet
20:14
Trump azt állítja, arab államok is be akarnak kapcsolódni az Irán elleni háborúba
20:03
"Felszámoljuk a végrehajtó maffiát, és kártalanítjuk a devizásokat!" - Fiszter-fórum
Budapesten
19:49
Kormányszóvivő: nem Ciprus volt a dróntámadás célpontja, hanem a brit légibázis
19:36
Iráni nemzetbiztonsági tanácsi titkár: az ország felkészült egy elhúzódó háborúra
19:19
Katonai szóvivő: az izraeli légierő eddig ezerötszáz célpontot támadott Iránban
19:02
Kínai külügyminiszter: a világ nem térhet vissza a "dzsungel törvényéhez"
18:43
Görögország fregattokat és harci repülőgépeket küld Ciprusra a dróntámadás nyomán
18:17
Franciaország növeli és kiterjeszti nukleáris elrettentő erejét, nyolc európai ország vesz részt az új
doktrínában
17:59
Légfegyveres Eb - aranyérmes a Major Veronika, Nagy Ákos Károly pisztolyos csapat
17:37
A német külügyér Izrael törvénytelen háborúját mentegeti
17:12
A libanoni kormány megtiltotta a Hezbollah önálló katonai akcióit
16:50
Franciaország kész részt venni a Perzsa-öböl és Jordánia védelmében
16:36
A katari energetikai vállalat felfüggesztette az LNG-előállítást az iráni támadások miatt
16:11
Amerikai vezérkari főnök: fel kell készülni további veszteségekre
16:05
Simán elvehetik egy új módszerrel a végrehajtók irodáját, de Schadl Györgynek nem kell aggódnia
15:47
NAÜ: egyelőre nincs jele, hogy iráni nukleáris létesítményeket értek volna az izraeli és amerikai légicsapások
15:24
Irán bele akarja rángatni Európát a háborúba - hazudja Izrael berlini nagykövete
15:08
Meteorológia: még kedden is szűrheti sivatagi por a napsütést
14:50
Izrael újabb célpontokat támadott Teheránban
24 óra legolvasottabbjai
"Szarrá
vert a fideszes
alpolgármester”
Moszkva
csak sajnálkozik, miközben szétbombázzák a szövetségesét
Forradalmi
Gárda: célzott rakétacsapást mértek az izraeli kormányfő hivatalára
Újabb
rakéták érkeztek Izraelbe Iránból, a Hezbollah is csatlakozott a harcokhoz
Külföldi
késelt külföldit a migránsmentes országban
Drágul
a kőolaj, gyengül a forint
Támadás
ért egy szaúdi kőolajfinomítót
2026. március 2. 20:03
::
Hozzászólások
"Felszámoljuk a végrehajtó maffiát, és kártalanítjuk a devizásokat!" - Fiszter-fórum Budapesten
