Elcsatolt részek :: 2025. október 13. 13:20 ::

Összeütközött két gyorsvonat Rozsnyó közelében, legalább száz ember megsérült

Összeütközött két személyszállító vonat hétfőn Felvidéken, a Rozsnyóhoz közeli Szádalmás közelében, néhány kilométerre a magyar határtól, a szerencsétlenségnek csaknem száz sérültje van, közülük kettőnek az állapota válságos - jelentette a TASR hírügynökség a tűzoltókra és a mentőkre hivatkozva.



Fotók: Fb / felvidéki rendőrség

A szerelvények nem sokkal délelőtt tíz óra után ütköztek össze egy alagút előtt, egy olyan pályaszakaszon, amely kétvágányúból egyvágányúvá szűkül - közölte a szlovák vasúti társaság (ZSSK), hozzátéve: a szerencsétlenség oka "bizonytalan". Az összeütközés után az egyik szerelvény a vágányokon maradt, a másik kisiklott.

A mentőszolgálat diszpécserközpontjának közlése szerint a helyszínre a központi mentőszolgálat öt egysége, valamint egy mentőhelikopter is kiszállt.

Matús Sutaj Estok belügyminiszter sajtótájékoztatót tartott az ügyben, és elmondta, hogy a sérülések túlnyomó többsége könnyebb, ketten válságos állapotban vannak, és három ember állapota egyelőre nem ismert pontosan, mert az ütközés következtében beszorultak egy kocsirészbe.

A belügyminiszter szerint - bár ez egyelőre nem biztos - a baleset nem rendszerhiba következménye, hanem azt valószínűleg emberi gondatlanság okozta. "Az egyik mozdonyvezető valószínűleg nem vette figyelembe a jelzéseket" - mondta Estok a TASR szerint.

(MTI korrigálva)