Gyönyör Teréz gyönyörűen megúszta: kiengedték az ipolysági méregkeverőt, még azt is megállapították, hogy sérültek a jogai

Jelentősen csökkentette egy felvidéki bíróság az ipolysági méregkeverőként hírhedtté vált Gyönyör Teréz büntetését: 25 év helyett csak két év hat hónap börtönre ítélték kedden a méregkeveréssel és csalással is megvádolt nőt – írja a Paraméter nyomán az Index.

A nő 2015-ben tíz embertől összesen legalább 148 ezer eurót csalt ki, akik közül hármat öt alkalommal meg is mérgezett. A mérgezéssel az adósságának visszafizetését próbálta meg elkerülni. 2022-ben tízrendbeli folytatólagosan elkövetett csalás és ötrendbeli, három sértetten elkövetett, különösen súlyos, szándékos emberölési kísérlet vádjában találták bűnösnek, és 25 év fegyházbüntetést szabtak ki rá. Ekkor el is kezdte a büntetés letöltését.

A 73 éves nő 2024-ben benyújtott egy rendkívüli jogorvoslati beadványt, az ezt vizsgáló bizottság pedig úgy ítélte, a nőnek vádlottként sérültek a jogai. Az ítéletet eljárási hibák miatt ekkor megsemmisítették, majd 2025. január 29-én Gyönyör Teréz azonnal kiszabadult a nyitrai fegyházból, az ügyet pedig visszautalták másodfokra, a Legfelsőbb Bíróságra.

Az ítélet megváltoztatásának egyik oka az volt, hogy az egyik károsult által megszerzett mérgezett kávét nem lehet bizonyítékként értékelni, a másik, hogy a vádiratban nem voltak összhangban a bűntények tényállásai és azok minősítései. A hatóságok emberölési kísérletnek minősítették a mérgezéseket, azonban ehhez a testi sértés tényállásait használták fel.

Emiatt a hiba miatt kellett gyilkossági kísérletről testi sértés kísérletére leminősíteni a bűntényt.

A jogi szempontból rendkívül fontos mondatokból hiányzott az indíték, és az, hogy a tettes előre megfontolt szándéka volt, hogy megöli a károsultakat.

A másodfokon eljáró Legfelsőbb Bíróság pedig nem helyezte vissza kezdeti szakaszba az eljárást, ezért az adott tényállások és minősítések alapján a sokkal enyhébb, kettőtől öt évig terjedő büntetési tétellel rendelkező testi sértés kísérletei miatt ítélték el Gyönyör Terézt. A döntésnél pedig enyhítő körülményként tekintettek a vádlott büntetlen előéletére, ezáltal csak két év hat hónap szabadságvesztésre ítélték. Az új ítélet alapján kiszabott büntetés nagy részét pedig már korábban letöltötte, ezért nem kell börtönbe vonulnia.

Gyönyör Terézt kártérítés megfizetésére is kötelezték, azonban vagyonát tartozásai miatt több eljárás is terheli, ezért a károsultak valószínűleg már soha nem jutnak a pénzükhöz. A bírósági ítélet jogerős, az ellen fellebbezésnek helye nincs. Szép kis névnapi ajándék...