Nyugdíjemelés-ötlet a Mi Hazánktól: fizessenek járulékot a multik az önkiszolgáló kasszák után!

Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője azt javasolta ma a parlamentben, hogy a jellemzően a multiknál, szuper- és hipermarketeknél bevezetett önkiszolgáló kasszák esetében a kormány kötelezze a tulajdonosokat arra, hogy fizessék meg azokat az adókat és járulékokat - a 15 százalékos személyi jövedelemadót, a 18,5 százalékos társadalombiztosítási járulékot, illetve a 13 százalékos szociális hozzájárulást - amiket megspórolnak azzal, hogy nem élő munkaerőt alkalmaznak.

Szerinte ebből a pénzből kellene tisztességesen emelni az alacsony nyugdíjakat. Méltatlannak nevezte, hogy a kormány 14. és 15. havi nyugdíjat ígér, holott tudja, hogy a költségvetés bajban van, és lassan már az alacsony nyugdíjakat sem tudja kifizetni.

Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár hangsúlyozta: az elmúlt 15 évben a nyugdíjasok számíthattak a kormányra, hiszen az inflációnak megfelelően emelték a nyugdíjakat, és több lépcsőben visszavezették a 13. havi nyugdíjat is. Hozzátette: 2010-hez képest több mint duplájára emelkedett a nyugdíjak összege, a vásárlóértékük pedig 25 százalékkal emelkedett. Jelezte: a kormány dolgozik a 14. havi nyugdíj bevezetésén, amit szerinte 2-4 év alatt lehetne megtenni, de ehhez ehhez gazdasági erő kell, ami összefüggésben van a békével. Azt is mondta: a kormánynak továbbra is célja, hogy segítse a nyugdíjasok munkavállalását, és bármilyen eszközre nyitottak, ami ezt segíti.

(MTI nyomán)