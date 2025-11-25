2025. november 25., kedd, Katalin, Alán napja van.
Vakbarát/mobil
Látogatottság
RSS
Fórum
Címlap
Antimagyarizmus
Cigánybűnözés
Háború
Humor
LMBTQP+
Migránsbűnözés
Videók
Zsidóbűnözés
Friss hírek
19:45
Lavrov: amikor Európa azt mondja, ne merészeljetek nélkülünk semmit sem tenni, mi azt válaszoljuk: fiúk, volt esélyetek, elszalasztottátok
19:14
Rossi marad a szövetségi kapitány, de megújulást várnak
tőle
18:50
Cigány romantika: a 13 éves lány beleegyezésével "végzett szexuális cselekményt" a 44 éves szomszéd Miskolcon
18:36
Toroczkai: a Fidesz és a Tisza a bankárok mellett, a Mi Hazánk a devizahitel-károsultak mellett
áll
18:34
Újabb korrupciós botrány törhet ki Ukrajnában: hússzoros áron adták a kínai drónokat
17:56
Pintérnek 15+4 év után is van bőr a képén: "az egész ország jól járt velem, megjelent a rend és a
biztonság"
17:23
A NATO-t "100 másodperc alatt legyőző" fegyver használatának megfontolását javasolja egy orosz biztonságpolitikai elemző
17:00
"Egyre többen ismerik fel, hogy a Fidesz és a Tisza is egy tőről fakad, egy urat szolgál"
16:45
CNN: Ukrajna elfogadta az amerikai béketervet - amit korábban ők maguk írtak át
16:26
"Ők jelentik ma a legnagyobb lehetőséget" - egy Lázár-féle erőforrás okozta az aszódi halálos balesetet
is
16:24
VSquare: Orbán pénteken találkozik Putyinnal Moszkvában
16:21
Karácsony Orbán segítségét kérte a főváros működőképességének fenntartása érdekében
16:14
Nyilvánosan végeztek ki egy nemi erőszakért elítélt férfit Iránban
16:09
Megtiltották a kóbor kutyák etetését Isztambulban
15:50
Kreml: az európaiakra csak a rendezés későbbi szakaszában lesz szükség
15:38
Hollandia akár 3 milliárd eurót is befektethet a drónok elleni védelembe
15:07
Robbantással fenyegetőző "malacoknál" tartottak házkutatásokat Németországban
14:51
Egyelőre hiába készül a Fehér Házba Zelenszkij
14:40
Szerb elnök: négy nap múlva leállhat a pancsovai kőolajfinomító
14:18
Kegyetlenül megölte és kirabolta nyugdíjas ismerősét a cigány, majd felmentést szeretett volna
13:52
Marokkói látogatás: megerőszakoltak egy fiatal menyasszonyt Rómában, párját pedig arra kényszerítették, hogy nézze végig
13:28
Uniós biztos: eljött az idő, hogy az unió felkészítse védelmét
12:10
Tovább pusztít az uniós bíróság: kötelező elismerni egy másik uniós országban között buzi"házasságot"
11:42
Madridban tartotta kongresszusát az Európa legradikálisabb nacionalista pártjait tömörítő
APF
11:23
Megszórták Kijevet az oroszok, tömeges dróntámadás érte Dél-Oroszországot is
Összes friss hír
24 óra legolvasottabbjai
Marokkói
látogatás: megerőszakoltak egy fiatal menyasszonyt Rómában, párját pedig arra kényszerítették, hogy nézze végig
"Magyar"
politika, 2025: az egyik pártvezér állítólag 1300 milliárdos megszorításra készül, a másik cigányul
reagál
Dávid-csillagos
ügy miatt kérették be a lengyel külügyminisztériumba Izrael nagykövetét
Kiderült,
mi okozta a horvátországi helikopter-balesetet, amelyben három magyar katona halt meg
Egyelőre
hiába készül a Fehér Házba Zelenszkij
Több
száz milliós sikkasztás miatt ítéltek el egy jogászt
Kegyetlenül
megölte és kirabolta nyugdíjas ismerősét a cigány, majd felmentést szeretett volna
Videók
::
2025. november 25. 18:36
::
Hozzászólások
Toroczkai: a Fidesz és a Tisza a bankárok mellett, a Mi Hazánk a devizahitel-károsultak mellett áll
A bankárok visszaéléseiről, a devizahitelekről tartott vitanapot a parlament.
Szólj hozzá!
Friss hírek az elmúlt 24 órából
19:45
Lavrov: amikor Európa azt mondja, ne merészeljetek nélkülünk semmit sem tenni, mi azt válaszoljuk: fiúk, volt esélyetek, elszalasztottátok
19:14
Rossi marad a szövetségi kapitány, de megújulást várnak
tőle
18:50
Cigány romantika: a 13 éves lány beleegyezésével "végzett szexuális cselekményt" a 44 éves szomszéd Miskolcon
18:36
Toroczkai: a Fidesz és a Tisza a bankárok mellett, a Mi Hazánk a devizahitel-károsultak mellett
áll
18:34
Újabb korrupciós botrány törhet ki Ukrajnában: hússzoros áron adták a kínai drónokat
17:56
Pintérnek 15+4 év után is van bőr a képén: "az egész ország jól járt velem, megjelent a rend és a
biztonság"
17:23
A NATO-t "100 másodperc alatt legyőző" fegyver használatának megfontolását javasolja egy orosz biztonságpolitikai elemző
17:00
"Egyre többen ismerik fel, hogy a Fidesz és a Tisza is egy tőről fakad, egy urat szolgál"
16:45
CNN: Ukrajna elfogadta az amerikai béketervet - amit korábban ők maguk írtak át
16:26
"Ők jelentik ma a legnagyobb lehetőséget" - egy Lázár-féle erőforrás okozta az aszódi halálos balesetet
is
16:24
VSquare: Orbán pénteken találkozik Putyinnal Moszkvában
16:21
Karácsony Orbán segítségét kérte a főváros működőképességének fenntartása érdekében
16:14
Nyilvánosan végeztek ki egy nemi erőszakért elítélt férfit Iránban
16:09
Megtiltották a kóbor kutyák etetését Isztambulban
15:50
Kreml: az európaiakra csak a rendezés későbbi szakaszában lesz szükség
15:38
Hollandia akár 3 milliárd eurót is befektethet a drónok elleni védelembe
15:07
Robbantással fenyegetőző "malacoknál" tartottak házkutatásokat Németországban
14:51
Egyelőre hiába készül a Fehér Házba Zelenszkij
14:40
Szerb elnök: négy nap múlva leállhat a pancsovai kőolajfinomító
14:18
Kegyetlenül megölte és kirabolta nyugdíjas ismerősét a cigány, majd felmentést szeretett volna
13:52
Marokkói látogatás: megerőszakoltak egy fiatal menyasszonyt Rómában, párját pedig arra kényszerítették, hogy nézze végig
13:28
Uniós biztos: eljött az idő, hogy az unió felkészítse védelmét
12:10
Tovább pusztít az uniós bíróság: kötelező elismerni egy másik uniós országban között buzi"házasságot"
11:42
Madridban tartotta kongresszusát az Európa legradikálisabb nacionalista pártjait tömörítő
APF
11:23
Megszórták Kijevet az oroszok, tömeges dróntámadás érte Dél-Oroszországot is
11:01
"Magyar" politika, 2025: az egyik pártvezér állítólag 1300 milliárdos megszorításra készül, a másik cigányul
reagál
10:22
Kína személyzet nélküli űrhajót indított a Tienkung űrállomására
09:36
Amerikai figyelmeztetés az Európai Parlamentben: Oroszország győzni fog a háborúban
09:25
Nőtt a német GDP a harmadik negyedévben
09:03
Az EU-ban 5,8 százalékkal nőtt az új autók eladása októberben
08:19
Ruszin-Szendi csak a második helyen jutott tovább a Tisza házi választásának első fordulójában
08:10
Több baleset is nehezíti a közlekedést az M5-M0 csomópontban
07:46
Lázár János: a cigányság jelenti ma a legnagyobb lehetőséget az országnak
07:33
Létrehozták a klubigazgatói posztot a mezőkövesdi futballklubnál - és rögtön ki is nevezték Tállai András fiát
07:18
Kiderült, mi okozta a horvátországi helikopter-balesetet, amelyben három magyar katona halt meg
07:04
Zelenszkij: kényes kérdéseket kell megvitatni az amerikai elnökkel
06:43
Tajvani kormányfő: a Kínához való visszatérés nem opció
22:23
900 fős leépítés Romániában a Daciánál - a Renault Marokkóba költözteti a
gyártást
21:54
A Karib-térségbe utazott az amerikai hadsereg vezérkari főnöke, miközben Washington fokozza a nyomást Venezuelára
21:42
Rendőrségi őrizetben marad Bolsonaro, ott nem valószínű, hogy hallucinálni fog
20:22
Dávid-csillagos ügy miatt kérették be a lengyel külügyminisztériumba Izrael nagykövetét
20:08
Több száz milliós sikkasztás miatt ítéltek el egy jogászt
További hírek
Ugrás a lap tetejére
Kereső
Árfolyamok
EUR
382,29 Ft
USD
331,87 Ft
GBP
434,90 Ft
CHF
410,39 Ft
CAD
235,20 Ft
Utoljára frissítve: 2025. 11. 25. 19:34:19
Legolvasottabb hírek
A héten
Az évben
"Ördögűző"
elmebetegek: meztelenül rohangált egy család
Debrecenben
(35386)
"Ők
jelentik ma a legnagyobb lehetőséget" - egy Lázár-féle erőforrás okozta az aszódi halálos balesetet
is
(29506)
A
szokásos cigány kiruccanás lezárása volt a szombati halálos baleset
is
(28947)
Döbbenetes
képeket sugárzott az ITV News brit csatorna a Gázai
övezetből
(26769)
A
háta mögött pedózták a békéscsabai vívóedzőt, de senki sem szólt évtizedeken át - most is
megúszhatja
(26004)
Negrocsikágó:
egy néger ismét önmagát adta, egy fehér nő ismét a rövidebbet
húzta
(25852)
Toroczkai:
Medvegyevvel találkoztam Oroszországban! Eldőlt a
háború?
(19476)
A
művészetek és a zsidóság (VII. rész): a szépség fontossága és a tér
szentsége
(18177)
Aranybudi-saga:
hát nem pont Izraelbe pattant meg Zelenszkij korrupciós hálózatának két
főszervezője?
(17955)
Horváth
Istvánt kissé erőszakosabbá tette az élet, de a szépsége még mindig a
régi
(17880)
A héten
Az évben
Zsidóságtörténet,
szájba hugyozás és "kakiszex" - Perintfalvi Rita pornófilmben mutatta meg beteg lelkivilágát
(18+)
(241540)
Till
Tamás gyilkosa arra panaszkodik, hogy "nem tartják tiszteletben a magánéletét" - elfogták, mégsem évült
el
(189880)
Négyszáz
méteren át tarolta le a tömeget autójával egy szaúdi orvos a magdeburgi karácsonyi
vásárban
(161464)
Nem
kell ide szappanopera: 30 évvel fiatalabb szeretője segítségével akarta megölni férjét egy szombathelyi
tanárnő
(132094)
"Allah
haragjának eszközei" ígérnek vért az utcákon - ukrán és orosz nyomokat is hagytak maguk
után
(122766)
Nyilasfóbiások
figyelmébe: mi történt 1944. október
15-én?
(115909)
"Teherán
égni fog" - az iráni válaszcsapás nem ízlett a
zsidóknak
(112560)
"Nagy
a buli bent, gyerekek? Köszönjük, hogy összehoztátok a legnagyobb Pride-ot
Magyarországon!"
(89028)
Kezdődik:
kiderítette a fideszes sajtó, hogy pornózik a Tisza Párt egyik vezető
politikusa
(88105)
22
hónapos magyar kislányt ölt meg ez a miskei cigány - buszon is verhették a gyerekeket
korábban
(81619)
Dossziék
Állambiztonsági ügyek
Besúgók, ügynökök titkos aktái
Holokausztvita
Hungarizmus és Wagner-muzsika
Kérdések és válaszok a Kuruc.infóról
Magyar és európai történelem kurucoknak
Nyilasfóbiások és Horthy-imádók figyelmébe: legyen világosság!
Zsidó harapófogóban az európai civilizáció
Zsidók és bolhák - politikailag inkorrekt tények és vélemények
Készült a Kuruc.info által, minden jog fenntartva © 2006-2025 |
Impresszum
|
Hirdetési ajánlat
|
Privacy Policy
|
About Us