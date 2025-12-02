Cigánybűnözés, LMBTQP+ :: 2025. december 2. 20:56 ::

Novák-Pintér-vita: a drogdílerekkel is a Bűnvadászoknak kell foglalkozniuk?

Pintér Sándor belügyminiszter éves meghallgatásán Novák Előd számos kérdést tett fel neki:

Ha már egy kisiskolás is megtalálja a drogterjesztőket, akkor a rendőrség miért nem? Ezzel is a Bűnvadászok csapata kell foglalkozzon? Apropó Bűnvadászok: az önkényes lakásfoglalókkal szembeni fellépésről szóló törvényjavaslatomat leszavazták, a kormánypártok viszont semmilyen megoldást nem kínálnak az ügyben - számíthatunk-e változásra?

Hajlandók-e a száguldozó Rikárdók megfékezésére? Miért nem támogatták javaslatomat, hogy drogos vagy súlyosan ittas állapotban a jelentős mértékű sebességtúllépés automatikusan közúti veszélyeztetés bűncselekményének minősüljön?

Miért az LMBTQP-lobbi oldalára állt a kormányzat az ún. Pride ügyében? Ha marad az Orbán-kormány, jövőre ismét megtarthatják propagandafelvonulásukat? A Becsület napján viszont jövőre sem emlékezhetünk meg a kitörésről?

Hány no-go zóna van hazánkban a rendőrség szerint? Mit kívánnak tenni annak érdekében, hogy a rendőrség létszáma ne csökkenjen tovább? A rendvédelmi illetményalap 2008 óta változatlanul 38 650 forint - mikor kellene miniszter úr szerint emelni, az elmúlt közel 20 év inflációjára is tekintettel? Miért nem jogosultak az állami feladatokat ellátó fegyveres biztonsági őrök is a hathavi fegyverpénzre? Hajlandó-e a kormány visszaállítani a rendvédelmi dolgozók szolgálati nyugdíját, a jelenleg „megadóztatott” szolgálati járadék helyett?

Egyes kapitányságokon elvárás, hogy naponta legalább öt bírságot szabjanak ki, behajtva ezzel a felhalmozott adósságot az állampolgárokon - ön szerint így jól működik ez a rendszer?

Miért indítottak fegyelmi eljárást a rendőr ellen, aki a fényképének KDNP-s pártpolitikai célokra való felhasználását sérelmezte? Mi lett az eljárás vége? És Rétvári Bence kapott-e valamilyen büntetést?

Pintér Sándor válaszából és Novák Előd viszontválaszából, majd a zárszóból kiderült: a belügyminiszter nem fogalmaz olyan szépen, mint helyettese, Rétvári Bence, de majdnem olyan jó mellébeszélő.

