Cigánybűnözés :: 2026. január 26. 16:55 ::

Idős, mozgáskorlátozott asszonyt rabolt ki Magyar Péter egyik "roma honfitársa" Dabason

A 44 éves K. Sándor január 22-én kora délután ment be a sértett házába. A 77 éves, járókerettel közlekedő nő mögé lépett, és azt mondta, hogy rendelt termékeket vitt, amiért pénzt követelt.

Miután a sértett közölte, hogy nem rendelt semmit, és nincs pénze, a férfi a hűtőszekrényhez ment, élelmiszereket vett ki belőle, és enni kezdett. Ezután, annak ellenére, hogy az idős asszony többször felszólította, hagyja el az otthonát, az egyik szoba felé indult. Amikor a nő megpróbálta útját állni, a férfi félrelökte. Az idős asszony csak azért nem esett el, mert megkapaszkodott az ajtófélfában.

K. Sándor kutatni kezdett a szobában, pénzt és értékeket keresett, miközben azt firtatta, hol tartja az asszony az aranyait. A sértett ekkor elővette a telefonját, és segítséget hívott. Ezt látva a támadó a korábban kivett élelmiszerekkel sietve távozott.

A rendőrök hamar a helyszínre értek, és a beszerzett információk, valamint kamerafelvételek elemzése alapján rendkívül rövid idő alatt azonosították a tettest, akit néhány órával később Örkény térségében fogtak el.

A nyomozók rablás bűntette miatt hallgatták ki, majd vették őrizetbe a lajosmizsei férfit. Kezdeményezték a letartóztatását is, amit a bíróság elrendelt - közölték a Police.hu-n.