Anyaország, Cigánybűnözés :: 2026. január 24. 16:56 ::

Folyamatosan cáfolja Lázárt a valóság: WC-takarítás helyett ez a cigány is idős asszonyt rabolt ki

Egy 80 éves nő unokájával együtt indult az autójuk felé január 21-én délután egy kistarcsai áruház parkolójában. Az unoka kissé előrébb haladt, amikor egy nagy puffanásra lett figyelmes. Megfordulva látta, hogy nagymamája a földre esett, miután egy férfi ellökte, majd a kezében lévő pénztárcát kitépte, és elszaladt.

Azonnal értesítette a rendőrséget, így a Gödöllői Rendőrkapitányság egyenruhásai és nyomozói rövid időn belül, nagy erőkkel kezdték meg az elkövető felkutatását. A támadás során az asszony könnyű sérüléseket szenvedett.

A rendőrök hely- és személyismeretüknek (értsd: rasszista tapasztalathalmaz - a szerk.) köszönhetően gyorsan azonosították a 20 éves "N." Róbertet, akit három órán belül megtaláltak. A férfi megpróbált meglépni a zsaruk elől, de nem járt sikerrel. Elfogták, és kattant a kezén a bilincs. Így a kihallgatásán már nem próbálkozott, beismerte a bűncselekmény elkövetését.

Azt is elmondta, hogy a tárcában lévő pénzt elköltötte, majd a rabláskor viselt ruháját lecserélte, hogy ne ismerjék fel. A férfi nem volt ismeretlen a hatóságok előtt, korábban is követett el bűncselekményeket.

A nyomozók őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság elrendelt - írják a Police.hu-n.