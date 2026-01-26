Magyar Péter mai posztjával ráfordult a Mi Hazánk szavazóira, de ugyanezt teszi Lázár János és Orbán Viktor is. Mindkét párt tudja ugyanis, hogy hárompárti Országgyűlés lesz az áprilisi választások után, és a Mi Hazánknak sokkal több szavazója van, mint amit a kamu közvélemény-kutatásokkal sugallni szeretnének - írja X-bejegyzésében a Mi Hazánk elnöke, alább a folytatás.
A Tisza Párt ezért a választásokig csúcsra fogja járatni a Fidesz-Mi Hazánk koalíciós és szatellitpártos hazugságait, amelyet immáron mesterséges intelligenciával gyártott kamu képekkel és videókkal is terjesztenek a világhálón. A Tisza Párt pontosan olyan módszereket használ, mint a Fidesz. Ez persze nem meglepő az atlantista Fidesztől (Bajnai "Bilderberg" Gordonnal, Momentummal, Bódis Kriszta SZDSZ-es szellemével, régi DK-sokkal, Ursula von der Leyennel, a Shell, a Bertelsmann régi impexes "topmenedzsereivel" megspékelve).
Tudják, ha sokat ismételgetnek egy hazugságot, akkor azt a hazugságot előbb-utóbb kezdik elhinni az emberek.
Eközben a Fidesz más módszerekkel igyekszik elcsábítani a Mi Hazánk szavazóit. Lázár János hangzatos beszólásokkal próbál radikális nemzetinek látszani, Orbán Viktor pedig a Mi Hazánk egyre sikeresebb német szövetségesének, az AfD-nek udvarol.
De mindkét párt mögött álló médiabirodalom ugyanúgy próbál teljesen elhallgattatni. A fideszes zászlóshajóban, a TV2-ben soha nem szerepelek, ki vagyok tiltva, ahogy a Tisza Pártot röpítő fő globalista médium, a Facebook felületén is tiltanak, még oldalam sem lehet.
Bármennyire vergődnek ugyanakkor, a Mi Hazánk erősödését nem tudják megállítani. Mi leszünk azok, akik a liberálglobalista, szemfényvesztő Tisza Párt, valamint a romlott Fidesz teljhatalmát is meg fogjuk akadályozni.
Április 12. után Magyarország nem lesz sem Mészáros Lőrincék, sem Larry Fink (BlackRock, Világgazdasági Fórum) gyarmata!
Magyarország a magyaroké lesz végre.
Magyar Péter mai posztjával ráfordult a Mi Hazánk szavazóira, de ugyanezt teszi Lázár János és Orbán Viktor is. Mindkét párt tudja ugyanis, hogy hárompárti Országgyűlés lesz az áprilisi választások után, és a Mi Hazánknak sokkal több szavazója van, mint amit a kamu… pic.twitter.com/2gAzddM3Ou— Toroczkai László (@ToroczkaiLaszlo) January 26, 2026
Ez a "roma honfitársazó" Magyar Péter legújabb agymenése
Nem véletlen elszólás volt, amikor a Fidesz második embere a felvidéki magyarok, a szegények és a nők után a roma honfitársainkat is megalázta – írta Magyar Péter hétfő délelőtt Facebook-oldalán. A Tisza Párt elnöke szerint "egyre több helyről hallani", hogy Lázár János lehet a Fidesz-Mi Hazánk koalíció miniszterelnök-jelöltje.
Magyar úgy fogalmazott: "És hogy mi lenne ebben a ráció? Lázár viselné a felelősséget a választási vereségért, Orbánt pedig az elnöki pozícióba menekítenék."
(Kuruc.info - 24 nyomán)