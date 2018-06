Népszerűtlen lépésre szánta el magát az orosz kormány: június 14-én – miközben az ország népe a Szaúd-Arábia elleni 5-0-s győzelmet ünnepelte – Dmitrij Medvegyev miniszterelnök bejelentette, hogy fokozatosan emelni kívánják a nyugdíjkorhatárt. Ennek eredményeként 2028-tól a férfiak 65, a nők 2034-től 63 éves korukban mehetnek nyugdíjba. (A jelenlegi korhatár férfiaknál 60, nőknél 55 év.) Egyes vélemények szerint a döntés bejelentését korántsem véletlenül igazították a labdarúgó-világbajnokság idejére.



A férfiak nem számíthatnak túl sok nyugdíjasévre (fotó: Getty Images)

De futball ide vagy oda, a tiltakozás már megkezdődött. Az első tüntetések Novoszibirszk, Rjazany és Uhta városaiban már lezajlottak. Június 24-én és július 1-jén több helyen is lesz demonstráció – annak ellenére, hogy a labdarúgó-világbajnokság idejére megszigorították a nyilvános nagygyűlések rendezésének feltételeit. (Sportrendezvények kivételével a helyi hatóságoknak, sőt a Szövetségi Biztonsági Szolgálatnak is jóvá kell hagynia a tömegrendezvények megtartását.) Elindult egy internetes aláírásgyűjtési akció is a nyugdíjtörvény-tervezet ellen. Eddig több, mint 1,3 millióan írták alá a petíciót.