Elkészült a Tesla egymilliomodik Kínában gyártott autója

Az amerikai Tesla Inc. 2019-ben alapított sanghaji gigagyárában elkészült az egymilliomodik autó - jelentette be hétfőn Elon Musk alapító és vezérigazgató a Twitteren.

"Gratulálunk a sanghaji gigagyárnak az egymilliomodik autó legyártásához! A Tesla összesen már több mint 3 millió autót gyártott" - áll Musk Twitter-bejegyzésében.

Elon Musk néhány hete jelentette be, hogy a kétmilliomodik autó is legördült a futószalagról a kaliforniai Fremontban. A cégnek gyárai vannak még Austinban, Texasban és Berlinben is.

A sanghaji Tesla-gyár az idei első hat hónapban 97 ezer 182 autót exportált, ami több mint a duplája az egy évvel korábbi 41 ezer 770-nek.

A sanghaji gigagyárban az idei első fél évben mintegy 300 ezer Tesla-autó készült.