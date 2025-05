Külföld :: 2025. május 17. 18:21 ::

Ismét egy őrült néger gyilkolt mentőst az Egyesült Államokban

Újfent egy mentős életébe került, hogy egy őrült négeren akartak segíteni Kansas Cityben.

Az eset még április végén történt, amikor a 39 éves Shanetta Boswell hajnali 1 óra körül az autópályán bóklászott erősen vérző karjával. Kihívták hozzá a mentőket, rövidesen ki is ment hozzá a városi tűzoltóság egyik mentőautója. A néger először el akarta utasítani a segítséget, majd végül mégis beleegyezett.



A 29 éves Graham Hoffman kutyájával a Kansas City-i Tűzoltóságnál szolgált, ahol mentős feladatokat is ellátott (fotó: Kansas City-i Tűzoltóság)

Ez lett a veszte a 29 éves mentőápolónak és tűzoltónak, Graham Hoffmann-nak, mivel az elmebeteg néger minden ok nélkül egyszer csak felkelt, őrjöngeni kezdett, kést rántott, majd mellkason szúrta a férfit.

Ezt követően a mentőt is ő kívánta vezetni, miközben az eredeti sofőr vérző kollégájának akart segíteni. A segítségnyújtást nehezítette az is, hogy a nő igyekezett meglógni a mentővel, ez csak azért nem sikerült neki, mert rendőrök is haladtak mögöttük.

A néger előállítása sem volt egyszerű. Miközben próbálták megfékezni, megharapta az egyik rendőr karját.

Ezzel párhuzamosan a mentőautó sofőrje próbálta újraéleszteni a súlyosan vérző, eszméletét vesztett Hoffmannt, sajnos sikertelenül. Kórházba szállították, ahol rövidesen elhunyt.

Az elmebeteg négert gyilkossággal, súlyos testi sértéssel, hatósági intézkedés szándékos akadályozásával vádolták meg.



Shanetta Boswell, a gyilkos néger (fotó: Clay Megyei Seriff Hivatal)

Graham Hoffman azonban még ma is élhetne, ha szakszerűbben végzi a rendőrség a munkáját. Boswellt egy héttel korábban is letartóztatták, akkor is beleharapott egy rendőrtisztbe, aki le akarta tartóztatni.

Testi sértés, illetve a rendőrség munkájának akadályozása miatt került börtönbe, ám 10 ezer dollár óvadék fejében elengedték pár nappal a gyilkosság előtt. Az óvadékmánia pedig még a mostani gyilkosság után is tart, csak felkúszott egymillió dollárra.

Az elmebeteg fekete március 31-én is összetűzésbe került a hatóságokkal, ekkor még „csak” hátulról belehajtott egy másik autóba, tette után pedig elmenekült a helyszínről. Pénzbüntetést kapott.

Graham Hoffman 2022 óta dolgozott a Kansas City-i Tűzoltóságnál (KCFD), „városát szerető, elkötelezett szakemberként” jellemzik kollégái, aki „együttérző, gondoskodó, szeretettel teli személy volt a munkában és azon kívül is”.

A KCFD mentőautója létfontosságú életmentő eszköz volt, de ma kora reggel bűncselekmény helyszínévé vált, Hoffman pedig egy felfoghatatlan bűncselekmény áldozatává – írta a Missouri Tűzvédelmi Osztály a tragédia után egy Facebook-bejegyzésben.

Hoffman igazi életmentő volt, aki körülményektől és helyzettől függetlenül a hivatásának szentelte életét – írták ugyanitt.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info