15 évre kitiltottak egy brit jobboldali aktivistát a schengeni övezet összes államából, mert veszélyt jelent "Európa alapértékeire"

A brit állampolgárságú Mark Collett, a Hazafias Alternatíva (Patriotic Alternative) vezetője meghívást kapott a Det Fria Sverige (Szabad Svédország) nevű jobboldali szervezet nyári fesztiváljára, hogy beszédet mondjon. Collett augusztus első napján érkezett Svédországba, ám amikor leszállt a gépről, a hatóságok őrizetbe vették, és kihallgatás céljából előállították. Már a vallatás vége előtt döntés született arról, hogy Collett nem léphet be Svédországba, de ahelyett, hogy közölték volna vele, több órára elkülönítették, amíg az utolsó gép is el nem indult Nagy-Britanniába.



Collett és barátnője, Eva van Housen egy 2016-os fotón. A hölgy kitette az irányjelzőt

A beléptetés megtagadásáról szóló döntést azzal indokolták, hogy „fenyegetést jelent a közrendre, a társadalmi struktúrára, továbbá azokra az értékekre, amelyek Svédország és Európa alapjául szolgálnak”. Collettet emellett 15 évre kitiltották az összes schengeni országból. Az elmúlt években kétszer járt Finnországban anélkül, hogy fenyegetésnek tekintették volna jelenlétét.

Collet beszámolt róla, hogy még másnap sem kapta vissza az útlevelét, és nem is férhetett hozzá a táskájához, továbbá a kitoloncolásának időpontjáról sem tájékoztatták. Állítólag kénytelen volt ülve aludni, és azt enni, amit az Arlanda repülőtéren lehetett kapni.

Collett úgy nyilatkozott, hogy ha migráns lenne, akkor sokkal jobb bánásmódban részesülne, de mivel fehér európai, aki hazafias eszméket vall, így Európában nincsenek emberi jogai.

Collett korábban a Brit Nemzeti Párt (BNP) ifjúsági tagozatának elnöke volt, ám 2010-ben kizárták a pártból, mert túlságosan "szélsőségesnek" találták a megnyilvánulásait, ugyanis kijelentette, hogy ő ünnepnek tekinti, amikor egy AIDS-es majom meghal, de persze nem az állatokkal volt problémája, hanem a HIV-vírussal fertőzött négerekre célzott.

2019-ben megalapította a Hazafias Alternatívát, melyet a Times 2023-ban úgy jellemzett, hogy ez "Nagy-Britannia legnagyobb fehér felsőbbrendűséget hirdető szélsőjobboldali politikai csoportja", mely "nyíltan igenli a politikai erőszakot", továbbá "támogatói holokauszttagadók, oltásellenesek, iszlamofóbok, homofóbok, rasszisták és fasiszták". A brit média szerint a PA-ról általánosságban elmondható, hogy Putyin-pártiak.

2025 májusában Collett arra buzdította a Patriotic Alternative támogatóit, hogy szivárogjanak be a Nigel Farage által vezetett Reform UK pártba, azzal a céllal, hogy jobbra tolják.

KG - Nordfront nyomán