Külföld :: 2025. augusztus 15. 17:04 ::

Japán nem felejtette el megbánni a második világháborút

Isiba Sigeru japán kormányfő pénteken, az ország második világháborús kapitulációjának 80. évfordulóján a béke folytatását ígérte, és "megbánással" emlékezett meg a háború áldozatairól.

A miniszterelnök a japán császárral együtt Tokióban vett részt az állami ünnepségen. Ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy Japán továbbra sem feledkezik meg a második világháborúval kapcsolatos "megbánásáról", és az ország 80 évvel a kapituláció után továbbra is elkötelezett a béke mellett.

Több mint egy évtizede Isiba az első miniszterelnök, aki a "megbánás" szót a háborús áldozatokról szóló megemlékezésen kiejtette.

"Soha többé nem szabad megismételnünk a háború borzalmait. Soha többé nem szabad letérnünk a helyes útról" - fogalmazott Isiba.

"Most újra mélyen a szívünkbe kell vésnünk a megbánásunkat és a háborúból levont tanulságokat" - fűzte hozzá.

Isiba, elődeihez hasonlóan nem említette meg visszaemlékezésében Japán háborús agresszióját és azokat a szenvedéseket sem, amelyeket Japán okozott Ázsiában.

A Hirosimára és Nagaszakira ledobott atombombák 80. évfordulójára emlékező múltheti ceremóniákon Isiba azt hangsúlyozta, hogy Tokió továbbra is "egy nukleáris háborútól és nukleáris fegyverektől mentes világért fog dolgozni".

Péntek délben egy perc néma csenddel emlékeztek meg Japánban arról, hogy Hirohito császár 80 éve jelentette be rádióbeszédében, hogy Japán leteszi a fegyvert.

Naruhito császár és felesége, Maszako császárné "mély megbánásását" fejezte ki a megemlékezésen, és reményét fejezte ki, hogy "a háború pusztításai soha többé nem ismétlődnek meg".

"Országunk ma békében és jólétben él, köszönhetően a japán nép fáradhatatlan erőfeszítéseinek" - hangsúlyozta a császár.

Az ünnepségen több ezer második világháborús áldozat családtagjai is részt vettek. Idén először már a megjelentek több mint fele a háború után született.

Isiba nem látogatott el a vitatott, tokiói Jaszukuni szentélybe a 80. évfordulón, ehelyett rituális áldozatot küldött. A szentélyben nemcsak több mint kétmillió háborúban elesett katona, hanem japán háborús bűnösök, köztük az akkori miniszterelnök, Todzso Hideki emlékét is őrzik. Kína és a két Korea a XX. századi japán háborús agresszió szimbólumának tartja a szentélyt. A japán kormányfők a szomszéd országokkal való konfliktusok elkerülése érdekében az utóbbi években személyes megjelenés helyett rituális ajándékokat küldtek a szentélybe, tavaly Kisida Fumio is ezt tette.

A pénteki megemlékezés alkalmából azonban Isiba kabinetjének tagja, Koidzumi Sindzsiro mezőgazdasági miniszter, az egykori japán miniszterelnök Koidzumi Dzsunicsiro fia, elment a szentélybe. A volt kormányfő 2006-ban szintén ellátogatott oda az évfordulón.

A helyi média szerint a gazdasági biztonságért felelős két korábbi államminiszter, Takaicsi Szanae és Kobajasi Takajuki pénteken ugyancsak lerótta tiszteletét a szentélyben.

"Fontos, hogy soha ne feledjünk tisztelettel adózni azok előtt, akik életüket adták hazájukért, függetlenül attól, hogy melyik nemzetről van szó. Szerintem ez egy lényeges alapelv" - mondta el Koidzumi Sindzsiro az újságíróknak.

Vang Ji kínai külügyminiszter pénteki sajtókonferenciáján nem tett említést a szentélyben történt látogatásról, de leszögezte, hogy "csak a történelemmel való szembenézéssel lehet tiszteletet kivívni, csak a történelemből tanulva lehet jobb jövőt tervezni, csak a múltra emlékezve lehet elkerülni ugyanazoknak a hibáknak a megismétlését". Hozzátette: "Felszólítjuk Japánt, hogy hozza meg a helyes döntést".

(MTI)