Stratégiai partnerségi szerződés kidolgozásáról állapodott meg a fehérorosz és az iráni elnök

Stratégiai partnerségi szerződés kidolgozásáról állapodott meg Aljakszandr Lukasenka fehérorosz és Maszúd Peszeskján iráni elnök, akik a kétoldalú kapcsolatok szorosabbra vonásáról tárgyaltak Minszkben szerdán.

"A geopolitikai turbulenciák közepette Minszk és Teherán "következetes és kiegyensúlyozott lépéseket tesz az együttműködés további fejlesztése érdekében, és keményen dolgozik minden esély új lehetőséggé változtatásán" - idézte a BelTA fehérorosz hírügynökség Aljakszandr Lukasenkát.

Peszeskján azt mondta, hogy a két országnak a közöttük lévő bizalom szintjére kell emelnie a gazdasági és más kapcsolatait.

"Közös nézeteinket természetesen gazdasági és kulturális téren, a turisztikában és (…) a katonai-műszaki együttműködésben meg kell valósítanunk" - mondta vendéglátójának az iráni elnök.

Mind Iránt, mind Fehéroroszországot törvénytelen nyugati szankciók sújtják - jelentette ki az iráni elnök, hozzátéve, hogy Irán kész segíteni Fehéroroszországnak ezen intézkedések "semlegesítésében", hiszen több mint negyven évi gyakorlata van ezen a területen.

(MTI)