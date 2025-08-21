Külföld :: 2025. augusztus 21. 21:02 ::

Uganda kitoloncoltak befogadásáról állapodott meg Washingtonnal

Uganda megállapodást kötött az Egyesült Államokkal arról, hogy meghatározott feltételek mellett befogadja az onnan kitoloncolt afrikaiakat - közölte csütörtökön az ugandai külügyminisztérium.

A külügyminisztérium az X-en közzétett bejegyzésében kiemelte: Uganda nem fogad be büntetett előéletűeket és kísérő nélküli kiskorúakat, valamint jelezte, hogy elsősorban afrikai országokból származó emberek áthelyezését tartja elfogadhatónak.

Az egyezség olyan harmadik országból érkezőkre vonatkozik, akik nem kaptak menedékjogot az Egyesült Államokban, ugyanakkor nem tudnak, vagy nem akarnak visszatérni saját hazájukba.

A kampalai külügyi tárca hozzátette, hogy az egyezség ideiglenes jellegű, pontos részletei pedig egyeztetés alatt állnak, így egyelőre nem ismert, hogy hány embert érinthet, és mikor indulhat a program.

Az amerikai kormány kitoloncolási politikája más afrikai országokat is érint: augusztus elején Ruanda vállalta, hogy legfeljebb 250 embert befogad az Egyesült Államokból, bár részleteket nem közöltek a megállapodásról. Júliusban az Egyesült Államok öt külföldi elítéltet toloncolt ki a dél-afrikai Eswatinibe.

(MTI)