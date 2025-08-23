Külföld :: 2025. augusztus 23. 18:47 ::

Nem lehet palesztin kendőben elmenni a buchenwaldi táborba, mert még a gázai népirtásra emlékeztetné a zsidókat

Egy német bíróság úgy ítélte meg, hogy a buchenwaldi koncentrációs tábor területén lévő emlékközpont jogszerűen megtagadhatja azon látogatók belépését, akik belépést arab kendőt viselnek, amely a palesztin államiság támogatását szimbolizálja. A bíróság ezzel megerősítette a helyszín jogát arra, hogy korlátozza a politikai üzenetek hirdetését az emlékhely területén – örömködik a Neokohn.

„Kétségtelen, hogy ez veszélyeztetné sok zsidó biztonságérzetét, különösen ezen a helyszínen” – áll a bíróság döntésében.



Ezúttal nem a nőkre rákényszerített kukazsákról vagy más hasonlóról van szó, hanem az Arafát által is hordott, a palesztin ügy jelképévé vált kendőről - nem egy keresztény európai viselet, de jellemző, hogy miért tudnak fellépni

A Türingiai Felsőbíróság szerdán hozta meg döntését, miután egy nő megtámadta az emlékhely azon döntését, amely megtagadta tőle a belépést az áprilisi, a tábor felszabadításának 80. évfordulóján szervezett ceremónián – számolt be az AFP.

A nő keffiyeh-t (arab kendőt) viselt, majd később a bíróságtól engedélyt kért, hogy a héten egy másik emlékmű helyén szervezett eseményen is részt vehessen a sálat viselve. (Ilyenkor már szerintük sem fontos a kulturális sokszínűség, a lényeg az, hogy a nő így nem irthatott ki újabb 6 millió zsidót. Az őslakosság megvédése persze valahogy mindig kevésbé fontos – a szerk.)

A bírák úgy ítélték meg, hogy a nő Izrael-ellenes tiltakozással kapcsolatos szándéka zavarhatja a zsidó látogatókat. „Kétségtelen, hogy ez veszélyeztetné sok zsidó biztonságérzetét, különösen ezen a helyszínen” – hangsúlyozta a bíróság.

Hozzátették, hogy a nő szabad véleménynyilvánítási joga alulmarad az emlékhely céljához képest, amely az áldozatokra való emlékezést hivatott segíteni.

Az intézmény igazgatója hangsúlyozta, hogy az arab kendő viselése nincs teljesen betiltva, de korlátozható abban az esetben, ha azt a náci bűnök relativizálására használják – számolt be az AFP.

A Weimar közelében található Buchenwaldban a második világháború idején körülbelül 340 000 zsidó raboskodott. Közülük a Neokohn által idézett narrtíva szerint mintegy 56 000-an vesztették életüket, további 20 000 rab pedig a Mittelbau-Dora létesítményben halt meg, ahol rakéták gyártására kényszerítették őket.