Külföld :: 2025. augusztus 28. 18:36 ::

A horvát kormány egymillió euró támogatást hagyott jóvá a Gázai övezetben éhező lakosság megsegítésére

A horvát kormány csütörtöki ülésén további egymillió euró támogatást hagyott jóvá a Gázai övezetben éhező palesztin lakosság megsegítésére az ENSZ Világélelmezési Programján (WFP) keresztül.

A horvát sajtó beszámolója szerint Gordan Grlic Radman külügyminiszter a kabinet ülésén elmondta, hogy a gázai konfliktus kezdete óta Horvátország már 2,75 millió euró értékű sürgős humanitárius segélyt küldött a civil lakosság megsegítésére olyan kulcsfontosságú ágazatokban, mint az egészségügy, az élelmezés, az ivóvíz, a higiénia, valamint az oktatás és a védelem.

A kormány a döntést a humanitárius helyzet romlására, és az ENSZ által éhínségnek minősített ottani helyzetre való tekintettel, továbbá az alapvető humanitárius elvek alapján hozta meg - hangsúlyozta a miniszter.

(MTI)