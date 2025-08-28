Külföld :: 2025. augusztus 28. 19:58 ::

Rendet tenne az USA a néger bűnbandák által szétbarmolt Haitiben

Az Egyesült Államok és Panama határozattervezetet nyújt be az ENSZ Biztonsági Tanácsában egy önálló erő létrehozásáról, amely a nagyhatalmú haiti bűnbandák leveréséhez nyújtana támogatást - közölte csütörtökön Dorothy Shea, az Egyesült Államok ügyvezető ENSZ-nagykövete a Biztonsági Tanács csütörtöki ülésén.

A Biztonsági Tanács 2023 októberében már engedélyezte egy misszió felállítását, amelyet tavaly júniusban vonultattak fel a karibi országban, de a többnyire kenyai katonákból álló erő forrás- és emberhiányban szenved, és csak kevéssé tudta segíteni a helyi rendőrséget a bűnbandák kiszorításában az általuk elfoglalt területekről.

Shea közölte, hogy a tervezetben "bűnbandák elnyomását szolgáló erő" felállítását javasolják, valamint egy ENSZ Támogatási Iroda létrehozását, amely logisztikai támogatást és az erőfeszítéseihez megfelelő forrásokat biztosítana a helyszínen a haiti erőnek.

António Guterres ENSZ-főtitkár az idén már javasolta egy ilyet iroda létrehozását. Az otthonukból az ország más részeibe menekült haitiak száma közben elérte a mintegy 1,3 milliót, a felük gyermek.

Guterres csütörtökön nagyobb anyagi támogatást és a fegyverembargó megszigorítását szorgalmazta. Az ENSZ becslései szerint a fegyveres csoportok birtokában lévő fegyverek nagy részét Floridából csempészik be.

A főtitkár beszédében hangsúlyozta: a bűnbandák erőszakos cselekményei miatt "szenvedésspirálba" zuhant Haitiről "szégyenletes módon nem vesz tudomást" a nemzetközi közösség, összeomlott a jogállam és rémisztő a humanitárius helyzet. Hatmillió ember szorul humanitárius segítségre. A helyzet ellenére "sajnos, Haitiról szégyenletes módon továbbra sem vesznek tudomást és kegyetlenül alulfinanszírozzák".

Mint mondta, 2025-re 908 millió dollár van a világszervezetnek szüksége, hogy 3,9 millió embernek segítséget nyújthasson, de ennek az összegnek csak a tíz százalékát kapták meg.

Egyelőre nem világos, hogy a határozattervezetben mi áll majd a jelenleg Haitiban állomásozó ENSZ-támogatta erő kapcsán. Ennek a legutóbbi becslések szerint kevesebb mint ezer tagja van, a fele annak, amit eredetileg reméltek.

Az ülésen az ENSZ Gyermekalapjának (UNICEF) vezetője közölte, hogy 2025 első negyedévében 700 százalékkal nőtt a beszervezett bandatagok száma, és a gyermekek aránya közöttük 50 százalék.

"A gyerekeket harci feladatok elvégzésére, a fegyveres konfrontációkban való közvetlen részvételre kényszerítik. Másokat futárként, felderítőként, fegyverhordozóként használnak, vagy háztartási munkára kényszerítenek" - mondta Catherine Russell, az UNICEF főigazgatója.

Ahogyan nő a belső menekültek száma és az élelmiszerbizonytalanság, a haiti kormány Erik Prince amerikai üzletember Vectus biztonsági cégének a segítségét kérte, amely márciusban fogott munkába Haitin és többnyire drónokat alkalmaz.

Haitin, a legszegényebb amerikai országban hosszú ideje bűnbandák gyilkolnak, fosztogatnak, nemi erőszakot és emberrablásokat hajtanak végre a krónikus politikai instabilitás közepette.

A helyzet 2024 eleje óta még tovább súlyosbodott, amikor az ENSZ szerint immár a főváros 90 százalékát az ellenőrzésük alatt tartó bűnbandák lemondásra kényszerítették Ariel Henry miniszterelnököt. Az országot, ahol 2016 óta nem tartottak választásokat, Henry lemondása óta formálisan átmeneti elnöki tanács irányítja.

(MTI)