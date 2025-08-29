Külföld :: 2025. augusztus 29. 18:47 ::

Moszkva komoly destabilizálást lát az Iránnal szembeni szankciók újbóli bevezetésének kezdeményezésében

Oroszország pénteken elítélte Nagy-Britannia, Németország és Franciaország döntését, amelynek célja az Irán elleni ENSZ-szankciók ismételt bevezetése Teherán nukleáris programja miatt.

"Határozottan elítéljük az európai országok ezen lépéseit, és felszólítjuk a nemzetközi közösséget, hogy utasítsa el azokat" - írta közleményében az orosz külügyminisztérium, amely az Egyesült Államokat és az európai nagyhatalmakat okolta az Irán nukleáris programját szabályozó 2015-ös megállapodás összeomlásáért.

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője szerint a Teheránnal szembeni szankciók újbóli bevezetésére irányuló kísérletek "komoly destabilizáló tényezők", amelyek aláássák a tárgyalásos megoldást.

A szóvivő hozzáfűzte: meg kell előzni, hogy az iráni nukleáris program kérdése ismét elmérgesedjen, mert annak "súlyos következményei" lehetnének.

Három európai ország, Franciaország, Németország és Nagy-Britannia, az úgynevezett E3 csütörtökön kezdeményezte az ENSZ-ben a szankciók ismételt bevezetését célzó mechanizmus elindítását azzal az indokkal, hogy Irán megsértette a 2015-ös megállapodást, amelynek célja az volt, hogy megakadályozza Irán nukleáris fegyverkezését a nemzetközi szankciók feloldásáért cserében.

Irán következetesen azt állítja, hogy nukleáris programja békés célú.

Oroszország idén stratégiai együttműködési megállapodást írt alá Iránnal, és elítélte az izraeli és amerikai bombázásokat az iráni nukleáris létesítmények ellen júniusban.

(MTI)