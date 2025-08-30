Külföld, LMBTQP+ :: 2025. augusztus 30. 00:10 ::

"Bárcsak ne engedtem volna az agymosásnak" - írta a meghasonlott gyerekmészáros transzidióta

Robert Westman, a minneapolisi iskolában végrehajtott lövöldözés transznemű elkövetője kóddal titkosított üzeneteket hagyott hátra, melyekből kiderül, mit tett vele a “nemváltás”. A mészárlás most úgy tűnik, több képviselő szemét is felnyitotta, és szigoríthatnak az államba érkező transzneműeket érintő jogszabályokon. Emellett vizsgálatot indítanak a gyilkos által szedett gyógyszerek hatásairól, mert feltételezik, hogy hozzájárult az agresszivitáshoz. Végülis “csak” néhány, transznemű által elkövetett (gyermek)gyilkosságnak kellett megtörténnie, hogy felnyissák a szemüket… – írja a Szent Korona Rádió.



A minneapolisi templomi lövöldözés halálos áldozatai: Harper Moyski és Fletcher Merkel

“Robin” Westman, a transznemű tömeggyilkos egy online közzétett manifesztumban bevallotta, hogy „belefáradt a transzneműségbe”, és azt kívánja, bárcsak „soha ne engedte volna kimosni az agyát”. Mindezt azelőtt tette közzé, hogy agyonlőtt két gyermeket, és további 18-at megsebesített egy minneapolisi templomban.

A transznemű elmebeteg szerda reggel nyitott tüzet az Annunciation Katolikus Iskola templomában, miközben a diákok a szentmisén imádkoztak, meggyilkolva két gyermeket és megsebesítve 18 másikat – majd végül saját magával is végzett.

Westman a mészárlás előtt a YouTube-on megosztotta kézírásos naplója tartalmát – melynek nagy része orosz cirill betűkkel és angol szavakkal íródott, valamint saját kóddal volt titkosítva –, amiben hosszú hajára és nemváltási döntésére panaszkodott.

Csak azért tartom meg [a hosszú hajat], mert ez az utolsó jele annak, hogy transznemű vagyok. Unom már, hogy transznemű vagyok, bárcsak soha ne engedtem volna az agymosásnak

– írta, majd így folytatta: „Most már nem vághatom le a hajamat, mert az kínos vereség lenne, és aggasztó személyiségváltozásnak tűnne, ami miatt jelenthetnek. Mindig csak útban van. Valószínűleg a támadás napján fogom levágni.

Sajnálom, hogy transznemű vagyok… Lány szeretnék lenni, de tudom, hogy a mai technológiával nem érhetem el azt a testet. Ráadásul nem is engedhetem meg magamnak

– írta.

Az elmebeteg lövöldöző ezután önutálatát is kifejezte.

Szeretem, ha szexi és aranyos vagyok, de az arcom soha nem tükrözi az érzéseimet. Utálom az arcomat… talán ezért szeretem annyira a furryket (állati jellemzőket magukra aggató deviánsok – SZKR szerk.). Ott új testet és arcot adhatsz magadnak. Beyoncé testén lévő fekete maszk akarok lenni, lol!

A bírósági dokumentumok szerint Westman 17 éves korában kérelmezte születési nevének megváltoztatását Robertről Robinra Dakota megyében, Minnesotában. A névváltoztatást 2020 januárjában engedélyezték. A kérelemben az állt, hogy Westman „nőként azonosítja magát, és szeretné, ha a neve is ezt tükrözné”. De öt évvel később úgy tűnt, hogy elfordult új “nemi identitásától”. A jegyzetfüzet egy másik oldalán a következőket írta: „Nem akarok mindig lányosan öltözködni, de néha nagyon szeretem. Tudom, hogy nem vagyok nő, de határozottan nem érzem magam férfinak.”

Nem Robert Westman az első transznemű mészáros

Az Annunciation-i támadás volt a második olyan általános iskolai lövöldözés, amelyet transznemű követett el az elmúlt két évben.

Audrey Hale, egy transznemű “nő” 2023 márciusában három gyermeket és három alkalmazottat ölt meg a Covenant Schoolban, Nashville-ben , Tennessee államban. Westmanhez hasonlóan Hale is hátrahagyott egy zavaros manifesztumot, amelyben súlyos depresszióra utalt és arra, hogy

ártatlan áldozatok ellen elkövetett erőszakos cselekményben akar véget vetni az életének.

A „nemváltó gyógyszerek” miatt válnak agresszívakká?

A szerdai iskolai lövöldözés nyomán Robert F. Kennedy, Jr. egészségügyi és humán szolgáltatások miniszter bejelentette, hogy a Nemzeti Egészségügyi Intézetek vizsgálatot indítanak annak megállapítására, hogy a Westman átalakulása során szedett gyógyszerek játszottak-e szerepet az erőszakos cselekményben.

Kutatásokat indítunk a gyógyszerek lehetséges szerepéről

– mondta a Fox News „Fox and Friends” című műsorában.

Fenyegetést jelentenek a transzneműek az államra

Tom Emmer minnesotai kongresszusi képviselő csütörtökön a The Postnak elárulta, hogy felszólítja az államot, hogy vonja vissza a transzokat érintő menekültügyi törvényt, egy 2023-as jogszabály, amely megszünteti a más államból érkező idézéseket, letartóztatási parancsokat és kiadatási kérelmeket azok számára, akik „nemváltoztató” műtétek vagy hormonkezelések céljából utaznak az államba.

„Mindenkit tisztelnünk kell. Mindenkivel együtt kell éreznünk. De meg kell értenünk, hogy vannak komoly mentális egészségügyi problémáink, amelyeket súlyosbítanak az olyan emberek üzenetei, akik támogatta ezt a törvényt” – mondta a képviselőházi többségi frakcióvezető.

Számos tanulmány rámutat a transzneműség és a mentális betegségek közötti összefüggésre. A Trevor Project 2024-es, az LMBTQ+ fiatalok mentális egészségéről szóló országos felmérése szerint az LMBTQ+ fiatalok 39%-a „komolyan fontolgatta” az öngyilkosságot az elmúlt évben – köztük a „transznemű és nem bináris” fiatalok 46%-a. Ezen összefüggések és események ellenére viszont soha nem került sor kritikus, országos vitára erről a rendkívül ellentmondásos témáról.

Westman hátborzongató írásai felfedték erőszakos fantáziáit gyermekek megöléséről, többek között arról, hogy

„félelmetes szörnyeteg” szeretne lenni, aki „a gyenge gyerekek felett áll”.

Emellett dicsőíti a Sandy Hook-i mészárlást, amelyben 20 iskolás gyermek halt meg. Westman videói, amelyeket a lövöldözés előtt néhány órával tett közzé, azt is mutatják, hogy

a fegyvertárakra „öld meg Donald Trumpot” és „gyerekek számára” feliratokat firkált.

A jegyzetfüzetéből az is kiderült, hogy kifejezetten az Annunciation Katolikus Iskola templomát vette célba, ahol ő maga is 2017-ben végezte be általános iskolai tanulmányait. Édesanyja, Mary Grace Westman ráadásul öt évig dolgozott titkárnőként az iskolában, amíg 2021-ben nyugdíjba nem ment – zárja öszeállítását a lap.

Néhány további kép a beteg elme videójából - és legalább antiszemitázni is lehet

