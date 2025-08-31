Külföld :: 2025. augusztus 31. 23:42 ::

Indonézia kiadott Srí Lankának egy gyilkosságokkal és kábítószer-kereskedelemmel vádolt férfit

Indonézia öt másik gyanúsítottal együtt kiadta Srí Lankának az ország legkeresettebb bűnözőjét, akit több gyilkossággal és kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos bűncselekménnyel vádolnak - jelentették helyi hatóságok vasárnap.

Mandinu Padmasiri Pererát, más néven Kehelbaddara Padmét azzal vádolják, hogy februárban egy riválisának meggyilkolását szervezte meg egy colombói bíróságon. A férfit további tucatnyi gyilkosság és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt is körözték.

A Srí Lanka-i rendőrség az Indonéziában végrehajtott műveletet a Srí Lanka-i szökevények elfogására irányuló legnagyobb külföldi razziának nevezte.

Kehelbaddara Padmét és bandájának négy feltételezett tagját szombat késő este egy menetrend szerinti járaton szállították Srí Lankára, indonéz rendőrök kíséretében. A colombói nemzetközi repülőtéren Ananda Vidzsepala közbiztonsági miniszter megköszönte az indonéz kormánynak és rendőrségnek, hogy "segítettek semlegesíteni az ország egyik legveszélyesebb bűnbandáját".

A helyi rendőrség közlése szerint egy, a bandához tartozó Srí Lanka-i nőt pénteken külön kiadtak. A hat gyanúsítottat csütörtökön Jakartában vették őrizetbe egy razzia során, amelyet az indonéz rendőrség hajtott végre két Srí Lanka-i tiszt és egy indiai hírszerző ügynökség támogatásával.

A rendőrség adatai szerint az év eleje óta 42 ember halt meg a bandához kapcsolódó nyolcvan lövöldözésben Srí Lankán.

(MTI)