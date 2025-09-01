Külföld :: 2025. szeptember 1. 12:39 ::

Lezuhant egy katonai helikopter pakisztán északi részén

Pakisztán északi részén hétfőn rutinrepülés közben lezuhant egy katonai helikopter, a fedélzeten tartózkodó két pilóta és három technikus meghalt - közölte a helyi kormányzat szóvivője.

A helikopter nyilvánvalóan műszaki hiba miatt zuhant le a Gilgit-Baltisztán régióban, majd kigyulladt - tette hozzá Faizullah Farak. További részletekkel nem szolgált, de mint mondta, a hatóságok vizsgálják az esetet.

Az ilyen balesetek nem ritkák Pakisztánban. A múlt hónapban egy helikopter, amely segélyszállítmányt vitt az árvíz sújtotta északnyugati Bajaur régióba, rossz időjárási körülmények között lezuhant, és a fedélzeten tartózkodó öt ember mindegyike meghalt.

2024 szeptemberében pedig hat ember halt meg, amikor egy másik helikopter motorhiba miatt a földbe csapódott az ország északnyugati részén.