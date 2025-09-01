Külföld :: 2025. szeptember 1. 21:44 ::

Georgiai miniszterelnök: Tbiliszi kész az EU bármely észszerű követelését teljesíteni

Tbiliszi kész az Európai Unió bármely követelését teljesíteni, feltéve, ha az észszerű - közölte hétfőn Irakli Kobahidze georgiai miniszterelnök.

A georgiai kormányfő az Európai Bizottság Maka Bocsorisvili külügyminiszternek címzett júliusi levelére reagált, amelyben Brüsszel egyebek között a külföldi befolyásra vonatkozó törvény, valamint az "LMBT-propaganda" tilalmáról szóló jogszabály visszavonását követelte. Az EU azzal fenyegetett, hogy követelései nem teljesítése esetén felfüggeszti a vízummentességet Georgia és az Európai Unió tagállamai között. Ennek határidejeként augusztus 31-ét határozta meg Brüsszel.

"Hajlandók vagyunk abszolút minden észszerű követelést teljesíteni. Meg kell indokolniuk nekünk, hogy követeléseik észszerűek és mi természetesen teljesíteni fogjuk őket. Voltak egyes észszerű követelések, és mi azokat elejétől a végéig végrehajtottuk, ugyanakkor voltak észszerűtlen követelések is. Nem indokolták meg, hogy miért követelték őket. Egyebek között azt sem, hogy miért voltak követeléseik az értékekkel, vagy az átláthatósággal kapcsolatos törvényekkel. Nem tudják megindokolni, hogy miért lenne jó az átláthatóság hiánya, vagy az, hogy egy azonos nemű pár örökbe fogadhasson egy kiskorút" - hangsúlyozta Kobahidze újságíróknak nyilatkozva.

Kiemelte egyben, hogy Georgia külügyminisztériuma hivatalos választ küldött az EU-nak a határidő leteltével. A kormányfő kifejezte készségét arra, hogy Brüsszelbe utazzon, amennyiben az unió részéről meglesz a szándék a nyílt párbeszédre, de "ők vonakodnak a kommunikációtól".

(MTI)