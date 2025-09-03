Külföld :: 2025. szeptember 3. 07:26 ::

Trump: kilőttünk egy kábítószer-szállító venezuelai hajót

Az amerikai haderő támadást hajtott végre egy kábítószert szállító venezuelai hajó ellen – jelentette be Donald Trump elnök kedden.

Az elnök a fehér házi dolgozószobájában tartott eseményen az amerikai haderő vezérkari főnökétől származó információra hivatkozva közölte, hogy "kilőttek" egy kábítószer-szállító hajót, amelynek a fedélzetén jelentős mennyiségű drog volt.

Nem sokkal a bejelentést követően Marco Rubio külügyminiszter a közösségi médiában további részleteket közölt, és úgy fogalmazott, hogy a hadsereg halálos csapást hajtott végre a dél-karibi térségben egy droghajó ellen, ami Venezuelából indult. A miniszter hozzátette, hogy a tengeri jármű egy kábítószer- és terroristaszervezetként nyilvántartott csoporthoz tartozott.

Egy katonai illetékes precíziós csapásnak nevezte a műveletet.





I don’t know the real information of all this and possibly all this is false but I can’t deny that I’m starting to believe that Maduro is a drug… BREAKING NEWS: President Trump publishes video images of the US army carrying out an attack on a ship carrying drugs from Venezuela.I don’t know the real information of all this and possibly all this is false but I can’t deny that I’m starting to believe that Maduro is a drug… pic.twitter.com/Jae0VwbPTH September 2, 2025

Az elmúlt időszakban az Egyesült Államok hadserege az adminisztráció utasítására több hadihajót és tengerészgyalogost irányított a latin-amerikai ország partjainak közelébe a fokozott kábítószercsempész-tevékenység miatt.





Trump didn’t just “increase presence.”

He loaded the board with eight warships...destroyers, a cruiser, and an amphibious assault ship, plus B-2s, B-52s, A-10s, and F-16s.



Here’s the reality:

Tensions with Venezuela… Bang! Venezuela won't comply, so America brought the steel.Trump didn’t just “increase presence.”He loaded the board with eight warships...destroyers, a cruiser, and an amphibious assault ship, plus B-2s, B-52s, A-10s, and F-16s.Here’s the reality:Tensions with Venezuela… pic.twitter.com/OjU9afVx4M August 31, 2025

A közelmúltban Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője sajtótájékoztatóján a Venezuelát irányító Maduro-rezsimet legitimitást nélkülöző kormánynak, valamint narkoterrorista hatalomnak nevezte, és hozzátette, hogy Trump elnök minden eszközt felhasznál annak érdekében, hogy megállítsa a kábítószer beáramlását az Egyesült Államokba.

(MTI nyomán)