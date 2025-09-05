Külföld, Háború :: 2025. szeptember 5. 09:37 ::

"Békepárti" Trump háborús minisztériummá nevezi vissza a Pentagont

Donald Trump amerikai elnök elrendelte, hogy a védelmi minisztériumot (Department of Defense) a jövőben régi nevén, háborús minisztériumnak (Department of War) hívják.



Fotó: Alex Brandon/AP

Az erről szóló végrehajtási rendeletet pénteken írja alá. E szerint a Pentagonra a jövőben másodlagos hivatalos elnevezésként háborús minisztériumként lehet hivatkozni, a jelenlegi védelmi miniszter, Pete Hegseth pedig háborús miniszter lesz.

A Pentagon – amely az amerikai fegyveres erőket irányítja – a háborús minisztérium utódja, 1789-től 1947-ig viselte ezt a nevet.

A BBC megszerezte az elnöki rendelet szövegét, amelyben ez áll:

A háborús minisztérium elnevezés erősebb üzenetet hordoz a felkészültségről és az elszántságról, mint a védelmi minisztérium, amely csupán a védekezési képességeket hangsúlyozza.

Az intézkedés célja, hogy „erőt és elszántságot sugározzon”.

Ezen felül Hegseth feladatul kapja, hogy dolgozzon ki törvényhozási és kormányzati javaslatokat a név végleges, hivatalos megváltoztatására, mivel Trump önmagában, kongresszusi jóváhagyás nélkül nem módosíthatja a minisztériumok nevét.

A Fehér Ház egyelőre nem közölte, mennyibe kerül a névváltoztatás, de az amerikai sajtó szerint akár több milliárdos költségvonzata is lehet a több száz hivatali felirat, embléma, e-mail cím, egyenruha lecserélésének.