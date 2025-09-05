Külföld :: 2025. szeptember 5. 11:23 ::

Végrehajtotta szűzrepülését a kizárólag orosz alkotóelemekből álló SJ-100-as utasszállító

Végrehajtotta első repülését a kizárólag orosz alkatrészekből összeszerelt SJ-100-as utasszállító repülőgép Komszomolszk-na-Amure város térségében - közölte pénteken a Rosztyeh orosz állami vállalat.

"Az importpótolt 97004-es számú, SJ-100-as repülőgép, amelyet sorozatgyártási technológiák alkalmazásával építettek meg a Jakovlev NyRt. Regionalnije Szamoljoti leányvállalata gyártóközpontjában, a gyári repülőtérről a levegőbe emelkedett Komszomolszk-na-Amuréban" - hangzott a tájékoztatás a körülbelül egyórás szűzrepülésről.

"A tanúsítási folyamat még folyamatban van, de a repülőgép sorozatgyártási üzemben készült, a szállításra tervezett végleges formájában" - állt a Rosztyeh által kiadott szövegben.

The import-substituted SJ-100, manufactured using series production technologies, has performed its maiden flight at Komsomolsk-on-Amur plant pic.twitter.com/8L2FriGQDc September 5, 2025

Az SJ-100-asok gyártása és szállítása a tanúsítási tesztek befejezése és az eredményeknek az orosz légiközlekedési hatóság (Roszaviacija) általi jóváhagyása után válik lehetővé.

Kirill Kuzyecov, az SJ-100 főtervezője szerint a repülőgép vázát módosítani kellett az orosz rendszerek és aggregátumok felszereléséhez, valamint a gyártási folyamat és a légi jármű karbantartásának egyszerűsítéséhez.

Az SJ-100-as egy rövidtávú repülésekre tervezett, keskenytörzsű repülőgép, amelyet a rendszer- és alkatrészpótlás programja keretében hoztak létre. A repülőgép a jelenleg is üzemelő Superjet típusú repülőgépek családjának újabb modellje.

(MTI)