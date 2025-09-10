Külföld, Videók :: 2025. szeptember 10. 23:27 ::

Agyonlőttek egy Trump megválasztásában fontos szerepet játszó megmondóembert

Lövés érte Utah állam egyik egyetemén Charlie Kirk amerikai konzervatív (ez az MTI-s definíció, a ballibek szélsőjobboldaliként emlegetik, alapvetően trumpista-populistáról van szó - a szerk.) aktivistát, politikai személyiséget szerdán, aki oktatási intézményekben tartott vitafórumairól vált ismertté és népszerűvé.

Rendőrségi források szerint Charlie Kirk állapota válságos, egy helyi kórházban ápolják.

Az Orem városban működő Utah Valley University közleménye szerint a lövést egy közeli épületből adták le, kevesebb mint 200 méterre a színpadtól, amely előtt több száz diák zsúfolódott össze. Az incidens helyi idő szerint 12 óra 20 perckor történt, mintegy 20 perccel az után, hogy a rendezvény elkezdődött. A rendőrök szinte azonnal előállítottak egy gyanúsítottat, aki a helyi hatóságok őrizetében van.

Kash Patel, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) igazgatója közölte, hogy a szövetségi hatóság emberei is bekapcsolódnak a vizsgálatba.

Donald Trump elnök közösségi oldalán mindenkit imára kért Charlie Kirkért, akit nagyszerű embernek nevezett.

A Fehér Ház közleménye szerint a Nemzetbiztonsági Tanács szintén szorosan nyomon követi a fejleményeket.

Jason Chaffetz, Utah állam korábbi kongresszusi képviselője, aki a helyszínen tartózkodott, szemtanúként a Fox News hírtelevízióban arról számolt be, hogy egyetlen lövés dördült el, ami után Charlie Kirk leesett a székről. Elmondta, hogy a rendezvényt a tagállam legnagyobb egyeteme, a Utah Valley University központi terén tartották, amit alacsonyabb épületek vesznek körbe. Beszámolója szerint közvetlenül a lövés előtt az egyik hallgató egy "transzneműekkel" kapcsolatos kérdést tett fel.

Charlie Kirk a Turning Point USA nevű szervezet alapítója, amelynek elsődleges feladataként a fiatalok politikai érdeklődésének felkeltését szabta konzervatív nézőpontból, de ösztönzi az érvekre épülő vitát is. A 32 éves közéleti személyiség a szervezetet 19 éves korában, 2012-ben alapította.

A konzervatív aktivista évek óta látogatja az Egyesült Államok középiskoláit és egyetemeit, legnépszerűbb nyilvános eseményei a diákoknak tartott nyilvános vitafórumok. Ezeken mindenkinek lehetősége van kérdezni, bármilyen témában és bármilyen politikai nézőpontból, és ezek időnként kemény vitákat is kiváltanak.

Charlie Kirk és a Turning Point USA szervezete 2024-ben segítette Donald Trump republikánus elnökjelölt kampányát, és elemzők szerint komoly része volt abban, hogy mozgósította a fiatal, egyetemista korú választókat a republikánus oldalon.

Frissítés: Nem élte túl a merényletet

Meghalt Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivista nem sokkal azt követően, hogy szerdán lövés érte Utah államban, egy egyetemi rendezvényen – a hírt Donald Trump elnök jelentette közösségi oldalán.

"Az Amerikai Egyesült Államokban senki értette jobban a fiatalok szívét, amivel ő is rendelkezett, mint Charlie Kirk. Mindenki szerette őt és csodálta, és most nincs közöttünk" – fogalmazott az elnök, aki maga és felesége nevében is együttérzését fejezte ki Charlie Kirk családja felé.

Az Egyesült Államok nemzeti zászlóját félárbocra engedik a vasárnap napnyugtáig a szövetségi épületeken a meggyilkolt közéleti személyiség emlékére – rendelkezett Trump elnök.

Charlie Kirköt a Utah Valley Egyetem rendezvényén lőtték le Orem városában, a támadót egyelőre keresik. A fiatal férfit válságos állapotban vitték kórházba, ahol elhunyt. A rendőrök egy időre őrizetbe vettek egy gyanúsítottat, akit nem sokkal később szabadon engedtek.

A nyomozásban a helyi rendőrség mellett Utah állam rendőrsége, valamint a Szövetségi Nyomozó Iroda egységei is részt vesznek.

Az Orem városban működő Utah Valley University közleménye szerint a lövést egy közeli épületből adták le, kevesebb mint 200 méterre a színpadtól, ami előtt több száz diák zsúfolódott össze. Az incidens helyi idő szerint 12 óra 20 perckor történt, mintegy 20 perccel az után, hogy a rendezvény elkezdődött.

A Fehér Ház közleménye szerint a Nemzetbiztonsági Tanács szintén szorosan nyomon követi a fejleményeket.

Jason Chaffetz, Utah állam korábbi kongresszusi képviselője, aki a helyszínen tartózkodott, szemtanúként a Fox News hírtelevízióban arról számolt be, hogy egyetlen lövés dördült el, ami után Charlie Kirk leesett a székről. Elmondta, hogy a rendezvényt az állam legnagyobb egyeteme a Utah Valley University központi terén tartották, amit alacsonyabb épületek vesznek körbe. Beszámolója szerint közvetlenül a lövés előtt az egyik hallgató egy transzneműekkel kapcsolatos kérdést tett fel.

Charlie Kirk a Turning Point USA nevű szervezet alapítója, amelynek elsődleges feladataként a fiatalok politikai érdeklődésének felkeltését szabta konzervatív nézőpontból, de ösztönzi az érvekre épülő vitát is. A szervezetet 19 éves korában, 2012-ben alapította.

Charlie Kirk 32 éves volt, feleségével 2021-ben házasodott össze, 2022-ben lányuk és 2024-ben fiuk született.

(MTI nyomán)