WSJ: "transznemű és antifasiszta ideológiát" kifejező feliratos lőszereket találtak a Charlie Kirkkel végző fegyverben

Az amerikai Szövetségi Nyomozóiroda (FBI) bejelentette, hogy akár 100 ezer dollárt (több mint 33 millió forintot) fizethet annak, aki segít a hatóságok kezére keríteni a tegnap lelőtt jobboldali véleményvezér, Charlie Kirk gyilkosát - írja a BBC nyomán a Portfólió.

Az FBI közlése szerint a jutalom azon információkért jár, amelyek a Charlie Kirk gyilkosságáért felelős személy(ek) azonosításához és elfogásához vezetnek.



A New York Times közlése szerint ez lehetett a gyilkos fegyver

Korábban elmondták, csak ma reggelig 130 állampolgári bejelentést kaptak.

Az FBI nemrég nyilvánosságra hozott két fényképet a gyanúsítottról, aki fekete pulóvert, napszemüveget és baseballsapkát viselt a merénylet elkövetésekor.



Digital media tips: pic.twitter.com/ALuVkTXuDc We are asking for the public's help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.1-800-CALL-FBIDigital media tips: https://t.co/K7maX81TjJ September 11, 2025

Wall Street Journal időközben arról számolt be egy belső rendőrségi jelentésre, valamint egy, a nyomozáshoz közel álló személyre hivatkozva, hogy a nyomozók állítólag olyan lőszereket találtak a puskában, amelyeket "transznemű és antifasiszta ideológiát" kifejező feliratokkal láttak el. A CNN "kulturális kérdésekhez" kapcsolódó kifejezésekről adott hírt, de a hatóságok egyelőre egyik értesülést sem erősítették meg.



https://t.co/IZTAkZM02Y The shot was so accurate, not possible for a Random left activist... September 11, 2025

Éppen a lövöldöző transzkreatúrákról beszélt, amikor lelőtték

A lövés előtti beszélgetésben a következő párbeszéd zajlott le, a Szent Korona Rádió tolmácsolásában. Egy résztvevő megkérdezi Charlie Kirktől:

„Tudja hány transznemű amerikai volt tömeglövöldöző az elmúlt 10 évben?”

Kirk erre így válaszolt:

„Túl sok.”

A közönség tapsolt. Egy következő kérdésben a résztvevő így folytatta:

„Tudja hány tömeglövöldöző volt Amerikában az elmúlt 10 évben?”

Kirk válasza:

„Beleszámítva vagy nem beleszámítva a bandák erőszakát?”

Másodpercekkel később látható, ahogy Kirk nyakon találva hátradől a székében.

Nem mindenki számára gyászos, ami történt

Az X most "tele van" például a közönség soraiban gyilkosságot ünneplő véglény videójával:



THE MAN KNEW EXACTLY WHERE THE SHOOTER WAS LOCATED & LOOKED BACK AT THE ASSASSIN'S PERCH & CHEERED UNCONTROLLABLY...

Who Is He?

Does Anyone Know Him? BREAKING: Newly Discovered Crowd Video Of A Man CELEBRATING IMMEDIATELY WHEN CHARLIE KIRK WAS STRUCK BY THE ASSASSIN'S BULLET.THE MAN KNEW EXACTLY WHERE THE SHOOTER WAS LOCATED & LOOKED BACK AT THE ASSASSIN'S PERCH & CHEERED UNCONTROLLABLY...Who Is He?Does Anyone Know Him? pic.twitter.com/ZHRAiLmyB8 September 11, 2025

Az Európai Parlamentben inkább nevettek és tapsoltak

Borvendég Zsuzsanna mi hazánkos EP-képviselő Fb-bejegyzéséből kiderül, hogy milyen is az európéer hozzáállás:

Tegnap meghalt egy ember a véleménye miatt. Meghalt egy férj, egy családapa. Mindegy melyik oldalon állt, azért gyilkolták meg, mert hitt valamiben és annak hangot adott. Vagyis a merénylettel nemcsak egy ártatlan embert, de a szólás- és véleménynyilvánítás szabadságát, a lelkiismereti szabadságot érte támadás. Ehhez képest szégyenletes dolog történt ma az Európai Parlament plenáris ülésén. Nagyon sok képviselő kezdeményezte, hogy egy perces néma felállással fejezzük ki együttérzésünket a hátrahagyott családdal és tiltakozzunk az elfogadhatatlan erőszak ellen. Nem nagy dolog. Egy perc az életünkből. Az EP-ben minden apró ügyből óriási vihart kavarnak, de úgy látszik, egy ember halála - persze csak akkor, ha konzervatív és Trump támogatója - nem ér egyetlen néma percet sem. Tiltakozom azon embertelenség ellen, hogy a parlament elnöke, Roberta Metsola nem engedélyezte a néma megemlékezést! Mi, jó érzésű emberek így is felálltunk. De a levezető elnök nem hagyott egyetlen pillanatot sem, megnyitotta a szavazást az érzéketlen balliberális képviselők lelkes helyeslése, nevetése és tapsa kíséretében. Értik? Nevettek és tapsoltak. Egy ember halálán. Egy gyilkosságon. Többször gondoltam már azt, hogy ennél nem süllyedhetnek mélyebbre. De mégis... És ők szoktak engem, minket nácizni.... Szerencsére néhány óra múlva indulok haza. Otthon talán még van együttérzés az emberekben, otthon talán még mederben tudjuk tartani a gyűlöletet. Imádkozom, hogy így legyen!



A Time magazin címlapja az eset kapcsán

A gyilkos elvegyült a hallgatók között

A hatóságok egyre több részletet tárnak fel a merénylőről, aki hidegvérrel meggyilkolta Charlie Kirköt – írja a Neokohn.

A támadó szerdán, helyi idő szerint 11:52-kor érkezett a Utah Valley Egyetem területére. Kirk előadása délben kezdődött. Beau Mason, az Utah-i Közbiztonsági Minisztérium biztosának elmondása szerint a férfi „egyetemista korúnak tűnt”, és észrevétlenül vegyült el a diákok között. Nem sokkal később a lépcsőházakon keresztül feljutott az épület tetejére, ahonnan lőtt.

„A lövések után nyomon követtük: az épület másik oldalára ment, leugrott a tetőről, elhagyta a campust és egy közeli lakónegyed felé menekült” – tette hozzá Mason.

A hatóságok birtokában lévő felvételek alapján az elkövető fekete ruhát viselt, hosszú fekete fegyvere volt, fekete taktikai sisak, fekete maszk, esetleg taktikai mellény és farmer lehetett rajta.

A korábban őrizetbe vetteknek nincs köze a merénylethez

A rendőrség kezdetben őrizetbe vett egy George Zinn nevű férfit, akit akadályoztatás miatt vádoltak, majd szabadon engedték. Később egy másik személyt, Zachariah Qureshit is őrizetbe vették, kihallgatták, majd szintén szabadon engedték. „Egyiküknek sincs jelenleg köze a lövöldözéshez” – közölte az Utah-i Közbiztonsági Minisztérium szóvivője. „Folyamatban van a nyomozás és a merénylő utáni hajtóvadászat.”

A szóvivő hozzátette, hogy a utahi nyomozók hetekig visszamenőleg átnézik a biztonsági kamerák felvételeit, hogy kiderítsék, ki juthatott fel a tetőre.

Frissítés: Ez lehet a belső üzenet a "transzideologikus" lőszerekről

Steven Crowder amerikai jobboldali politikai kommentátor szerint a stábja az alábbi belső üzenetet kapták meg ATF-es forrásuktól:





The email included a screen shot from what appears to be an internal message describing a weapon and cartridges located by an ATF and other law enforcement near the scene of the Charlie Kirk shooting at… EXCLUSIVE: This morning my team received an e-mail from officer at ATF.The email included a screen shot from what appears to be an internal message describing a weapon and cartridges located by an ATF and other law enforcement near the scene of the Charlie Kirk shooting at… pic.twitter.com/UKtOUPY5DC September 11, 2025

Korábban írtuk: Agyonlőtték a Trump megválasztásában fontos szerepet játszó Charlie Kirköt

