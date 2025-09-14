Külföld, LMBTQP+ :: 2025. szeptember 14. 13:15 ::

Ez csak természetes: egy "nemváltó" bundás buzival élt együtt Charlie Kirk antifasiszta gyilkosa

A hatóságok újabb részleteket hoztak nyilvánosságra Charlie Kirk konzervatív aktivista meggyilkolásának ügyében. Az elkövető, Tyler Robinson "transznemű partnerrel" élt együtt, aki jelenleg "nemváltási folyamaton megy keresztül" – erősítette meg egy hatósági forrás a The New York Postnak.





A “male transitioning to female”



A szövetségi nyomozásban együttműködő "transznemű személy" több, Robinson által küldött üzenetet adott át az FBI-nak. Az üzenetek között olyan tartalmak is szerepeltek, amelyek lőszerekről és egy puskáról szóltak, amelyet egy leadási pontról kellett volna elhozni.





Tyler Robinsont csütörtök este vették őrizetbe, miután családtagjai értesítették a rendőrséget. A nyomozók a gyanúsított szobatársától kapott információk alapján jutottak el a gyilkoshoz.

Charlie Kirk a Turning Point USA által szervezett egyetemi előadás-sorozat, az American Comeback egyik eseményén vesztette életét. A 31 éves aktivistát egy lövedék találta el a nyakán, röviddel azután, hogy egy résztvevő "transznemű" tömeggyilkosokra vonatkozó kérdést tett fel neki. A párbeszéd állítólag így hangzott el:

Tudja, hány transznemű amerikai volt tömeggyilkos az elmúlt tíz évben? - kérdezte egy résztvevő. Túl sok - válaszolta Kirk. Tudja, hány tömeggyilkos volt Amerikában az elmúlt tíz évben?– folytatta a kérdező. A bandaháborúkat is beleszámítva vagy nem? – kérdezte a Turning Point USA alapítója, hogy tisztázza a kérdést, ekkor lelőtték le.

A Szövetségi Nyomozó Iroda szombaton nyilvánosságra hozta a vizsgálat további részleteit. E szerint Tyler Robinson, a "feltételezett" elkövető szeptember 10-én, a merénylet napjának reggelén egy órát töltött a helyszínen, valószínűleg terepszemlét tartva, majd nem sokkal déli 12 óra, a Charlie Kirk által tartott vitafórum kezdete előtt tért vissza, ahol felment az egyik egyetemi épület tetejére egy külső lépcsőn.

A háztető legmagasabb pontján 12:22-kor foglalta el a pozíciót, ahonnan 1 perccel később leadta a halálosnak bizonyult egyetlen lövést.

A nyilvánosságra hozott felvételek alapján ezt követően az épület hátsó részén leugrott az ott mintegy 3 méter magas tetőről, és egy lakónegyed felé távozott.





Charlie Kirk temetését a tervek szerint a jövő hét második felében tartják, a tervek szerint Donald Trump is rész vesz rajta.

A koporsót J. D. Vance alelnök gépén szállították csütörtökön Utah államból Arizonába, Phoenixbe, ahol Kirk élt a családjával. Az özvegy, Erika Kirk péntek este élő videóüzenetben emlékezett férjére. Közölte, hogy a Charlie Kirk által alapított és működtetett Turning Point USA konzervatív hálózatot fenntartják és szélesítik, valamint a hozzá kapcsolódó podcast is tovább működik. „Azok, akik ezt tették, nem is tudják, hogy mit szabadítottak el” – fogalmazott az özvegy, aki azt a meggyőződését fejezte ki, hogy férje mártírként halt meg.

A nyomozás továbbra is folyamatban van.

(Infostart - MNO - 24 nyomán)

