A hatóságok újabb részleteket hoztak nyilvánosságra Charlie Kirk konzervatív aktivista meggyilkolásának ügyében. Az elkövető, Tyler Robinson "transznemű partnerrel" élt együtt, aki jelenleg "nemváltási folyamaton megy keresztül" – erősítette meg egy hatósági forrás a The New York Postnak.
🚨 BREAKING: Charlie Kirk assassin Tyler Robinson was living with his TRANSGENDER PARTNER, per Fox News— Nick Sortor (@nicksortor) September 13, 2025
A “male transitioning to female”
OF COURSE!
One of the final things Charlie said before being shot was that there were too many trans shooters.
CHARLIE WAS RIGHT, of course pic.twitter.com/T4dg6d2shG
This is Tyler Robinson’s 22 yr old roommate Lance Twiggs. He is being reported as a furry and a transgender. pic.twitter.com/72N3bg7zBF— SonnyBoy🇺🇸 (@gotrice2024) September 13, 2025
A szövetségi nyomozásban együttműködő "transznemű személy" több, Robinson által küldött üzenetet adott át az FBI-nak. Az üzenetek között olyan tartalmak is szerepeltek, amelyek lőszerekről és egy puskáról szóltak, amelyet egy leadási pontról kellett volna elhozni.
🚨 The roommate of Charlie Kirk’s alleged assassin, Tyler Robinson, has been identified as 22-year-old Lance Twiggs.— 🌸 Digi Gal ✨ (@DigitalGal_X) September 13, 2025
How did Lance Twiggs become radicalized and begin transitioning within just 2–3 years?
Reports say, Robinson was living with his “transgender partner,” per… pic.twitter.com/945iaU9TP2
Tyler Robinsont csütörtök este vették őrizetbe, miután családtagjai értesítették a rendőrséget. A nyomozók a gyanúsított szobatársától kapott információk alapján jutottak el a gyilkoshoz.
Charlie Kirk a Turning Point USA által szervezett egyetemi előadás-sorozat, az American Comeback egyik eseményén vesztette életét. A 31 éves aktivistát egy lövedék találta el a nyakán, röviddel azután, hogy egy résztvevő "transznemű" tömeggyilkosokra vonatkozó kérdést tett fel neki. A párbeszéd állítólag így hangzott el:
Tudja, hány transznemű amerikai volt tömeggyilkos az elmúlt tíz évben? - kérdezte egy résztvevő.Túl sok - válaszolta Kirk.Tudja, hány tömeggyilkos volt Amerikában az elmúlt tíz évben?– folytatta a kérdező.A bandaháborúkat is beleszámítva vagy nem? – kérdezte a Turning Point USA alapítója, hogy tisztázza a kérdést, ekkor lelőtték le.
A Szövetségi Nyomozó Iroda szombaton nyilvánosságra hozta a vizsgálat további részleteit. E szerint Tyler Robinson, a "feltételezett" elkövető szeptember 10-én, a merénylet napjának reggelén egy órát töltött a helyszínen, valószínűleg terepszemlét tartva, majd nem sokkal déli 12 óra, a Charlie Kirk által tartott vitafórum kezdete előtt tért vissza, ahol felment az egyik egyetemi épület tetejére egy külső lépcsőn.
A háztető legmagasabb pontján 12:22-kor foglalta el a pozíciót, ahonnan 1 perccel később leadta a halálosnak bizonyult egyetlen lövést.
A second angle of Charlie Kirk’s shooting pic.twitter.com/C8I41iYTDz— GlobesEye (@globeseye) September 10, 2025
A nyilvánosságra hozott felvételek alapján ezt követően az épület hátsó részén leugrott az ott mintegy 3 méter magas tetőről, és egy lakónegyed felé távozott.
I sure would like to see some video footage of Tyler Robinson running across the roof with a rifle, clearly visible in his hand.— John Cullen 🐓 (@I_Am_JohnCullen) September 12, 2025
I've yet to see that. pic.twitter.com/gNSAH3tJYt
Charlie Kirk temetését a tervek szerint a jövő hét második felében tartják, a tervek szerint Donald Trump is rész vesz rajta.
A koporsót J. D. Vance alelnök gépén szállították csütörtökön Utah államból Arizonába, Phoenixbe, ahol Kirk élt a családjával. Az özvegy, Erika Kirk péntek este élő videóüzenetben emlékezett férjére. Közölte, hogy a Charlie Kirk által alapított és működtetett Turning Point USA konzervatív hálózatot fenntartják és szélesítik, valamint a hozzá kapcsolódó podcast is tovább működik. „Azok, akik ezt tették, nem is tudják, hogy mit szabadítottak el” – fogalmazott az özvegy, aki azt a meggyőződését fejezte ki, hogy férje mártírként halt meg.
A nyomozás továbbra is folyamatban van.
