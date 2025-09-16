Külföld :: 2025. szeptember 16. 08:06 ::

Trump meglépheti, amit Orbán nem mer: terrorszervezetté nyilvánítaná az antifa mozgalmat

Donald Trump amerikai elnök kilátásba helyezte, hogy belföldi terrorszervezetté nyilvánítja az antifa mozgalmat.



Fotó: Patrick Semansky / AP

Az elnök a Fehér Házban egy nyilvános eseményen arra a kérdésre válaszolva, hogy nyitott lenne-e belföldi terrorszervezetté nyilvánítani a csoportot, úgy válaszolt: "megtenném, 100 százalék, és másokat is egyébként, de az antifa szörnyű". Kijelentette, hogy egyes radikális csoportok gyilkosságot is megúsznak.

"Beszéltem a főügyésszel arról, hogy maffiaszerű bűnszervezetben elkövetett cselekményekért vádeljárás induljon néhány emberrel szemben, akiről olvasni lehet, hogy dollárok millióit és millióit adják izgatásra" - fogalmazott. "Ezek nem tüntetések. Ezek bűncselekmények" - tette hozzá az elnök. Kiemelte a bevándorlási hatóság járműveit ért közelmúltbeli támadásokat, amikor kövekkel és téglákkal dobálták meg a szövetségi hivatalok autóit.

Az elnök egyben hangsúlyozta, hogy az erőszakos tüntetéseken, amelyeken az antifa szervezetek "feltételezett" tagjai is részt vesznek, erőszakos támadások érik a bűnüldöző szervek tagjait.





Donald Trump a Fehér házi eseményen elnöki nyilatkozatot írt alá arról, hogy a rossz közbiztonsági helyzet kezelésére szolgáló intézkedéseket Memphisre is kiterjesszék, és kilátásba helyezte a Nemzeti Gárda mozgósítását a Tennessee államban található nagyvárosba.

(MTI nyomán)