Külföld :: 2025. szeptember 16. 14:43 ::

Az új francia miniszterelnök megszünteti a volt kormánytagokat élethosszig megillető juttatásokat

Megszűnnek Franciaországban a korábbi kormánytagoknak élethosszig járó juttatások 2026. január 1-től - jelentette be az egy héttel ezelőtt kinevezett új miniszterelnök, Sébastien Lecornu.

"A rendőri védelem a volt miniszterelnököknek és belügyminisztereknek csak korlátozott ideig jár majd" - írta az X-en a miniszterelnök, hozzátéve, hogy ez a védelem "a kockázat valós mértéke alapján meghosszabbítható".

"Minden más, az egykori miniszterelnökök számára élethosszig rendelkezésére álló eszköz ezentúl korlátozott ideig fog járni" - hívta fel a figyelmet Lecornu. "Elképzelhetetlen, hogy az egykori miniszterek egy időszakos státusz miatt élethosszig tartó előnyöket élvezzenek" - hangsúlyozta.

Az AFP francia hírügynökség megkerésére a miniszterelnöki hivatal jelezte, hogy a kormány utasításba adta a kormányzati főtitkárságának a 2019. szeptember 20-i rendelet felülvizsgálatát, amely már korlátozta a volt miniszterelnököknek biztosított kiváltságokat.

Ez utóbbiak mindeddig igényelhettek állami költségén szolgálati autót és sofőrt. Emellett tisztségük lejártától számítva tíz éven át, de legkésőbb 67 éves korukig személyi titkársági alkalmazottat is igénybe vehettek. Ezek az előnyök nem vonatkoznak azokra a volt kormányfőkre, akik már rendelkeznek ilyen kiváltságokkal parlamenti vagy önkormányzati mandátumuk vagy közszolgálati tisztségük révén.

"Nem lehet elvárni a franciáktól, hogy erőfeszítéseket tegyenek, ha az állam élén lévők nem teszik ugyanazt" - mondta a miniszterelnök egy hétvégi lapinterjújában. "Ezért megszüntetetem az utolsó kiváltságokat is" - tette hozzá a miniszterelnök, kifejezve aggodalmát a különbség miatt, amely a politikai élet és a franciák "valódi" élete között figyelhető meg.

Sébastien Lecornu így kívánja teljesíteni egyik első, miniszterelnökként tett ígéretét, miközben a héten megkezdte a konzultációkat a politikai, szakszervezeti és munkaadói erőkkel egy olyan kormány megalakítása érdekében, amely képes lesz túlélni az ellenzék által már bejelentett újabb bizalmatlansági indítványt.

Elődje, François Bayrou már jelezte, hogy felül akarja vizsgálni a miniszteri privilégiumokat, s ennek érdekében meg is bízta augusztus végén René Dosiere volt szocialista képviselőt, hogy azonosítsa a "jogtalan, túlzott, elfogadhatatlan előnyöket" a közpénzek pazaralásának megállítása érdekében.

Az AFP számításai szerint ezekből a bejelentésekből várható megtakarítás elenyésző a több tucat milliárd euróhoz képest, amelyet az egymást követő kormányok próbálnak előteremteni az állami kiadások csökkentése érdekében. A 2019-es rendelet alapján biztosított kiváltságok (sofőr, titkárság, jármű) 2024-ben 1,58 millió euróba kerültek az államnak a kormány szerint. Ehhez hozzáadódnak a rendőri védelem költségei, amelyek egy 2019-es parlamenti jelentés szerint évi 2,8 millió euróra rúgnak.

