Külföld :: 2025. szeptember 29. 19:50 ::

A "jó erkölcsök védelmében": lekapcsolták az internetet Afganisztánban, telefonálni sem lehet

Afganisztán egész területén leállt az internetszolgáltatás - közölte hétfőn az internetforgalmat figyelő, londoni székhelyű NetBlocks szervezet.

"Afganisztán jelenleg teljesen le van kapcsolva az internetről, mivel a tálib hatóságok lépéseket tesznek a jó erkölcsök betartatására" - olvasható a NetBlocks Telegram-csatornáján közzétett közleményben, amely szerint a telefonszolgáltatás is szünetel.

Korábban Hibatullah Ahundzada, az afganisztáni radikális iszlamista tálibok legfelsőbb vezetője betiltotta a vezetékes internetet az ország számos régiójában az "erkölcstelenség megelőzése" érdekében. Helyi tisztségviselők szerint a döntés megnehezítette az állami szolgálatok munkáját. A TOLOnews afgán hírtelevízió szerint mindez a televíziós és rádiós műsorszórást is hátrányosan érinti.

(MTI)