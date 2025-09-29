Külföld, Háború :: 2025. szeptember 29. 21:28 ::

Netanjahu Trump jelenlétében fejezte ki "őszinte" sajnálatát a katari miniszterelnöknek a dohai rakétatámadás miatt

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök Washingtonban, Donald Trump amerikai elnök jelenlétében fejezte ki sajnálatát a katari miniszterelnöknek a Dohában, a Hamász vezetői ellen végrehajtott katonai akció körülményei miatt - közölte az amerikai elnöki hivatal hétfőn.





Netanyahu promised it would never happen again.



Just look at his face. This photo was captured as President Trump forced Benjamin Netanyahu to apologize directly to Qatar over the bombing.Netanyahu promised it would never happen again.Just look at his face. pic.twitter.com/U5yS9ss4Mc September 29, 2025

Muhammad bin Abdul Rahman Ál Száni sejk, katari kormányfő telefonon kapcsolódott be Donald Trump és Benjámin Netanjahu Fehér Házban tartott, a béketeremtésről szóló találkozójába hétfőn - derül ki a tájékoztatásból.

A Fehér Ház közleménye szerint a háromoldalú megbeszélésen az amerikai elnök kifejezte szándékát, hogy segítsen pozitív irányba terelni Izrael és Katar kapcsolatait, amelyek évek óta feszültséggel terheltek, és amelyeket a Dohában szeptemberben végrehajtott izraeli katonai támadás még inkább megterhelt.

Izrael szeptemberben hajtott végre rakétatámadást a Hamász Dohában működő központi irodája ellen, ennek célja a palesztin szervezet legfelsőbb vezetőinek kiiktatása volt.

Benjámin Netanjahu a mostani tanácskozás keretében "mély sajnálatának" adott hangot, amiért a művelet során egy katari katona életét vesztette.

Az izraeli kormányfő sajnálatát fejezte ki amiatt is, hogy a Hamász kezében lévő túszokról szóló egyeztetések idején történt a támadás, és elismerte, hogy a katonai akcióval Izrael megsértette Katar szuverenitását, és ígéretet tett arra, hogy a jövőben tartózkodni fog hasonló cselekményektől.

Muhammad bin Abdul Rahman Ál Száni és Benjámin Netanjahu elfogadta Donald Trump kezdeményezését arra, hogy állandó háromoldalú mechanizmust hozzanak létre "a koordináció és kommunikáció fejlesztésének, a kölcsönös sérelmek rendezésének és a fenyegetések megelőzését célzó erőfeszítések fokozásának érdekében" - olvasható a Fehér Ház tájékoztatójában.

A katari kormányfő üdvözölte az izraeli miniszterelnök nyilatkozatát, és hangsúlyozta, hogy országa készen áll a regionális biztonság és stabilitás érdekében tett további hozzájárulásra.

Az amerikai-izraeli-katari megbeszélésnek témája volt a gázai fegyveres konfliktus lezárását és a közel-keleti béke megteremtését célzó új, átfogó amerikai javaslat, amelynek ismertetését a Fehér Ház szintén előrejelezte.

(MTI nyomán)