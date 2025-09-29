Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök Washingtonban, Donald Trump amerikai elnök jelenlétében fejezte ki sajnálatát a katari miniszterelnöknek a Dohában, a Hamász vezetői ellen végrehajtott katonai akció körülményei miatt - közölte az amerikai elnöki hivatal hétfőn.
This photo was captured as President Trump forced Benjamin Netanyahu to apologize directly to Qatar over the bombing.— Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) September 29, 2025
Netanyahu promised it would never happen again.
Just look at his face. pic.twitter.com/U5yS9ss4Mc
Muhammad bin Abdul Rahman Ál Száni sejk, katari kormányfő telefonon kapcsolódott be Donald Trump és Benjámin Netanjahu Fehér Házban tartott, a béketeremtésről szóló találkozójába hétfőn - derül ki a tájékoztatásból.
A Fehér Ház közleménye szerint a háromoldalú megbeszélésen az amerikai elnök kifejezte szándékát, hogy segítsen pozitív irányba terelni Izrael és Katar kapcsolatait, amelyek évek óta feszültséggel terheltek, és amelyeket a Dohában szeptemberben végrehajtott izraeli katonai támadás még inkább megterhelt.
Izrael szeptemberben hajtott végre rakétatámadást a Hamász Dohában működő központi irodája ellen, ennek célja a palesztin szervezet legfelsőbb vezetőinek kiiktatása volt.
Benjámin Netanjahu a mostani tanácskozás keretében "mély sajnálatának" adott hangot, amiért a művelet során egy katari katona életét vesztette.
Az izraeli kormányfő sajnálatát fejezte ki amiatt is, hogy a Hamász kezében lévő túszokról szóló egyeztetések idején történt a támadás, és elismerte, hogy a katonai akcióval Izrael megsértette Katar szuverenitását, és ígéretet tett arra, hogy a jövőben tartózkodni fog hasonló cselekményektől.
Muhammad bin Abdul Rahman Ál Száni és Benjámin Netanjahu elfogadta Donald Trump kezdeményezését arra, hogy állandó háromoldalú mechanizmust hozzanak létre "a koordináció és kommunikáció fejlesztésének, a kölcsönös sérelmek rendezésének és a fenyegetések megelőzését célzó erőfeszítések fokozásának érdekében" - olvasható a Fehér Ház tájékoztatójában.
A katari kormányfő üdvözölte az izraeli miniszterelnök nyilatkozatát, és hangsúlyozta, hogy országa készen áll a regionális biztonság és stabilitás érdekében tett további hozzájárulásra.
Az amerikai-izraeli-katari megbeszélésnek témája volt a gázai fegyveres konfliktus lezárását és a közel-keleti béke megteremtését célzó új, átfogó amerikai javaslat, amelynek ismertetését a Fehér Ház szintén előrejelezte.
(MTI nyomán)