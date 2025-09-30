Külföld, LMBTQP+ :: 2025. szeptember 30. 19:56 ::

Alkotmányellenesnek ítélte a lengyel alkotmánybíróság a "gyűlöletbeszéd" tilalmát a buzikra is kiterjesztő törvénymódosítást

Alkotmányellenesnek találta kedden a lengyel alkotmánybíróság azt a törvénymódosítást, amely egyebek mellett a "biológiai nemre" és a szexuális irányultságra is kiterjesztette a "gyűlöletbeszéd" tilalmát.

A jogszabályt áprilisban az akkor még hivatalban lévő Andrzej Duda korábbi elnök küldte előzetes normakontrollra. A törvénymódosítás a fogyatékosságra, az életkorra, a "biológiai nem" és a szexuális irányultság elleni fellépésre is kiterjesztette az "előítéleten" alapuló bűncselekmények listáját. Ezek gyanúja esetén hivatalból elindítható lenne a büntetőjogi eljárás.

A taláros testület szerint a gyűlöletbeszéd négy új formáját a törvényhozók pontatlanul határozták meg, a törvénymódosítás sérti a szólásszabadság alkotmányos jogát.

Justyn Piskorski alkotmánybíró az ítélet indoklását ismertetve aláhúzta: a módosítások alkalmazása kiszámíthatatlan lehetett volna, a jogszabály a büntetőjogi szervek és a bíróságok önkényes döntéseit tette volna lehetővé például a nemi identitásról, a kulturális normákról, a társadalmi mozgalmakról folytatott viták vagy kutatások esetében is.

Az alkotmánybíróság keddi tárgyalásán Zbigniew Bogucki, az államfői hivatal főnöke is felszólalt a jelenlegi lengyel elnök, Karol Nawrocki nevében. Aláhúzta: a gyűlöletbeszéd új fajtáinak pontatlan meghatározása a közvita korlátozásához vezetne, és "igazából lehetetlenné tenné a véleménynyilvánítást".

Bogucki emellett rámutatott: a fogyatékosság, az életkor, valamint a nemi identitás és a szexuális irányultság elleni verbális támadások esetei a már létező előírások alapján, az egyéni úton elindítható polgári jogi és büntetőjogi eljárások keretében is kezelhetők.

A Polgári Platform párt által vezetett lengyel kormánykoalíció nem tekinti érvényesnek az alkotmánybírósági végzéseket, és a kormányfői hivatal illetékes osztálya nem teszi közzé őket a jogi közlönyben. A kormánypártok szeretnék elérni az alkotmánybíróság összetételének megváltoztatását.

(MTI nyomán)