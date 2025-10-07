Külföld :: 2025. október 7. 15:23 ::

Kína devizatartaléka 16,5 milliárd dollárral nőtt szeptemberben

Kína devizatartaléka, ami a világon a legnagyobb, augusztushoz képest 16,5 milliárd dollárral (0,5 százalékkal) 3338,7 milliárd dollárra, 2015 novembere óta a legmagasabb szintre emelkedett szeptemberben - áll a kínai központi bank keddi jelentésében.

A tartalék növekedésében szerepet játszott a jüan 0,1 százalékos erősödése a dollárral szemben, miközben az amerikai dollár 0,04 százalékkal gyengült a főbb valutákból álló kosárhoz képest.

Szintén a jegybank adatai szerint Kína aranytartaléka 74,06 millió uncia volt szeptember végén, nagyobb az augusztus végi 74,02 millió unciánál. A kínai jegybank augusztusban már a tizenegyedik egymást követő hónapban vásárolt aranyat. Az aranytartalék értéke 283 milliárd dollárra ugrott az előző havi 253,8 milliárd dollárról.

